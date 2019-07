Google luistert mee met huiskamergesprekken

In Vlaanderen en Nederland luisteren Google-medewerkers mee met audiofragmenten die gemaakt zijn door de Google Assistant, de spraakassistent van het bedrijf.

Dat achterhaalde de VRT-nieuwsredactie.

Google heeft sinds enkele jaren een spraakassistent, die je kan activeren door 'OK Google' te zeggen. Dat kan via de smartphone of via de luidspreker Google Home. In april lekte uit dat Amazon de audiofragmenten op zijn eigen spraakassistent Echo laat herbeluisteren door een team van duizenden medewerkers wereldwijd.

In de nasleep van dat schandaal kreeg VRT NWS ruim 1.000 audiofragmenten in handen, opgenomen via de smartphone of via Google Home en bedoeld als conversaties met de Assistant. Het verkreeg de fragmenten via een Google-onderaannemer, die exact hetzelfde deed als bij Amazon.

Spraakherkenning

Wereldwijd gaat het waarschijnlijk om duizenden werknemers, in Vlaanderen en Nederland vermoedelijk om een tiental. Het is opmerkelijk dat Google dat doet, want na het Amazon-schandaal gaf Google aan dat het niet meeluistert met gesprekken.

153 Onbewust 153 van de meer dan 1.000 fragmenten waren onbewust opgenomen.

Nu blijkt dat dus wel het geval, al luisteren de medewerkers niet rechtstreeks mee. De Google-medewerkers herbeluisteren fragmenten om de zelflerende algoritmen achter de Assistant nog slimmer te maken.

De medewerkers moeten fragmenten herbeluisteren om aan te vullen waar het algoritme tekortschoot. Een moeilijk te verstaan woord of onduidelijke klank? Daar springen de medewerkers in. Google België bevestigt dat het taalexperts inschakelt om de spraakherkenning te verbeteren.

OK Google

'Dat gebeurt door transcripties van een klein aantal audiofragmenten', stelt Google België. Het gaat om amper 0,2 procent van alle fragmenten. Ook Werner Vogels, de technologisch directeur van Amazon, betoogde in een interview met De Tijd al dat het ook daar om een klein aantal fragmenten gaat.

De onthulling doet vragen rijzen over de privacy van Google Assistant-gebruikers. Mensen kunnen de Google Assistant bewust inschakelen met het stopwoord 'OK Google', maar dat kan ook onbewust of per ongeluk. Volgens de VRT waren 153 van de meer dan 1.000 fragmenten niet bewust opgenomen.