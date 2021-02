Google ontslaat tweede expert in ethiek voor AI

Google ontsloeg wetenschapster Margaret Mitchell, een specialist in ethiek bij het gebruik van artificiële intelligentie (AI). In december werd haar collega Timnit Gebru ontslagen.

Mitchell overtrad de gedragscode en het veiligheidsbeleid door digitale bestanden buiten het bedrijf op te slaan, laat Google weten.

In december werd de zwarte wetenschapster Gebru de deur gewezen. Ze werd bekend voor haar onderzoek naar systeemfouten, 'bias', bij het gebruik van AI voor gelaatsherkenning. Zij en Mitchell ijverden voor een meer diverse samenstelling van het onderzoekspersoneel bij Google. Ook vreesden ze dat Google onderzoek, dat kritisch was over producten van het bedrijf, censureert.

Gebru zei dat ze haar baan verloor nadat ze een bevel in vraag had gesteld om een bepaalde studie niet te publiceren. Daarin stond te lezen dat taaltoepassingen in AI gemarginaliseerde bevolkingsgroepen nog meer kunnen benadelen.

Lastercampagne

Mitchell was de medeauteur van de paper en had publiek kritiek op Google voor het ontslaan van Gebru en het ondermijnen van de geloofwaardigheid van haar werk.

Een andere medewerker van Google, Alex Hanna, zei op Twitter dat het bedrijf een lastercampagne voert tegen Mitchell en Gebru. Hanna had nauw samengewerkt met beide ontslagen onderzoekers.

Bij het aantrekken van onderzoekers belooft Google academische vrijheid, maar die lijkt begrensd te zijn. Het persbureau Reuters berichtte eerder over het invoeren van controles op papers over gevoelige onderwerpen zoals de olie-industrie en systemen die contentaanbevelingen doen zoals welke video een gebruiker zou moeten bekijken. Dergelijke systemen zijn bijzonder belangrijk voor het bedrijf.