Google-rivalen kunnen plekje op Android-scherm claimen

Google gaat zijn concurrenten meer mogelijkheden geven om een plekje te veroveren binnen Android, het mobiele besturingssysteem van het bedrijf. Dat meldde de zoekgigant in een blog.

Het reageert daarmee op de boete die de Europese Commissie in juli vorig jaar oplegde. Europa oordeelde dat Google de dominante marktpositie van Android misbruikte om zijn eigen zoekmachine te bevoordelen. Google zou aan smartphonefabrikanten gevraagd hebben dat ze de zoekmotor van Google vooraf zouden installeren.

Google ontwikkelde een nieuw keuzescherm , dat gebruikers in Europa te zien krijgen als ze een nieuwe smartphone of tablet installeren. Het scherm geeft de gebruiker de keuze tussen de verschillende aanbieders van zoekmachines. Wat de gebruiker daar kiest, wordt de standaard op het Android-beginscherm en binnen browser Google Chrome.

Alternatieven

In een voorbeeld van het keuzescherm doken bijvoorbeeld de namen van Qwant, Ecosia en Yahoo op als alternatieven voor Google. De uiteindelijke keuzes zullen variëren per land. Google zal het nieuwe scherm vanaf het voorjaar van volgend jaar uitrollen. Bedrijven die een zoekmotor aanbieden kunnen vanaf vandaag appliceren voor een plekje in het keuzemenu.