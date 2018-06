Google's ethische regels voor AI verbieden geweld

Alhoewel Google al jarenlang toonaangevend is inzake de ontwikkeling en de toepassing van AI, was het totnogtoe heel onduidelijk welke ethische criteria het bedrijf hierbij hanteert. De internetgigant gebruikt AI-technieken onder meer voor zijn zoekrobot, voor autonome wagens en het analyseren van beelden.

Opvallend is dat Google expliciet zegt dat AI door hen niet zal wordt gebruikt voor wapens of andere technologie die er vooral is op gericht mensen te verwonden of dit rechtstreeks te faciliteren. Ook technologie die indruist tegen breed aanvaarde principes van het internationaal recht en de mensenrechten, mag niet worden ondersteund.