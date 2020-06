‘Google van de genetica' krijgt 2 miljoen euro

‘Onze technologie kan je vergelijken met de zoekmachine van Google, maar dan om genetische data veel gerichter te doorploegen met veel minder computerkracht dan nu nodig is’, zegt Ingrid Brands, die met haar echtgenoot Dirk Van Hyfte in februari vorig jaar de start-up BioStrand oprichtte in het Noord-Limburgse Hamont-Achel.

Brands en Van Hyfte, een serie-ondernemer die in 2010 zijn databedrijf i.Know verkocht aan InterSystems, gebruiken zogenaamde HYFT-patronen (DNA-, RNA- of eiwitsequenties, red.) als ankerpunten of ‘trefwoorden’ om accurater en sneller grote hoeveelheden genetische data te screenen.

Bètaversies van de technologie, die nog niet is gecommercialiseerd, worden getest bij universiteiten en onder meer de onderzoeksafdeling van het Limburgse Globachem, internationaal actief in de ontwikkeling en vermarkting van gewasbeschermingsmiddelen en goed voor een omzet van 150 miljoen euro. ‘We klopten bij hen aan als potentiële klant. Nu worden ze ook onze eerste investeerder’, zegt Brands.

Via hun investeringsfonds K&E investeren Koen Quaghebeur en Els Paesmans, de oprichters van Globachem, 2 miljoen euro in BioStrand. ‘De technologie maakt genetisch onderzoek veel effectiever en minder complex’, zegt Paesmans.

De twee Globachem-oprichters zullen een actieve rol spelen bij BioStrand, onder meer door mee de commerciële strategieën in biotech en de markt van de gewasbescherming te sturen.

De injectie van 2 miljoen euro is de eerste externe kapitaalronde voor BioStrand, dat via het verse geld nu ook drie datawetenschappers zal aantrekken. ‘Tot nu toe werkten we met freelancers’, zegt mede-oprichter Brands.