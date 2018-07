Googles assistent spreekt Nederlands (maar nog niet in België)

De zoekgigant lanceert zijn digitale butler in Nederland. Over een komst naar België is er voorlopig geen nieuws.

Mensen in Nederland kunnen vanaf vandaag gebruik maken van 'Google Assistent'. Dat is de Nederlandse versie van Googles spraakassistent. Via die weg kan u Google vragen enkele acties uit te voeren. Dankzij artificiële intelligentie (natural language processing) kan het algoritme uw vraag begrijpen en er een antwoord op formuleren.

Google lanceerde de slimme assistent al twee jaar geleden in het Engels. De Nederlandse versie liet dus op zich wachten. Dat heeft uiteraard te maken met de taal. Maar het vergt ook tijd om Nederlandse bedrijven over de streep te trekken om toepassingen te maken voor de assistent.

Jumbo

Shoppen, nieuws opvragen of het weer checken voor vertrek verloopt in Nederland via heel andere kanalen dan in de Verenigde Staten. Bij de lancering pakt Google uit met toepassingen ('actions') van een hele reeks typisch Nederlanse bedrijven, zoals retailers Bol.com, Albert Heijn en Jumbo, banken ING en Rabobank en media zoals Blendle, nu.nl en BNR Nieuwsradio.

De Assistent werkt ook samen met enkele wereldwijde blockbusters, zoals videostreamdienst Netflix. Maar je kan de assistent ook vragen om muziek op te zetten via Spotify of een bericht te versturen via WhatsApp. Dat laatste is opmerkelijk, want WhatsApp is van Facebook en Google heeft zelf een rits berichtenapps.

Luidspreker

De Google Assistent valt te bedienen vanop elk toestel met Android, het mobiel besturingssysteem van Google. Gebruikers moeten alleen op de startknop duwen of kunnen het stopwoord 'Ok Google' gebruiken. De Assistent staat ook open voor iPhone, maar daar zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkter. Zo integreert de Google-butler niet met de Apple-kalender of mailapp.