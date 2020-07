Grootste techbeurs ter wereld wordt virtueel

CES, een van de grootste shows ter wereld voor consumentenelektronica, kiest voor de editie 2021 voor een volledig virtueel format. Hiermee volgt CES een duidelijke trend in de techwereld.

De groep achter de show, de Consumer Technology Association, werkte al aan een kleinere fysieke show in Las Vegas, gekoppeld aan meer digitale events. Nu is beslist dat de hele show virtueel zal zijn, van 6 januari tot 9 januari.

CES trok in 2020 meer dan 171.000 bezoekers. De Covid-19 pandemie maakt het volgens de organisatoren onmogelijk zoveel bezoekers op een veilige manier samen te brengen. Topman Gary Shapiro van de Consumer Technology Association vertelde The Wall Street Journal dat zijn beslissing voor een deel is ingegeven door zijn echtgenote, een arts die zelf besmet werd.