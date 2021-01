Grootste techbeurs ziet volop kansen in pandemie

Het invloedrijke techevent CES begint maandag in cyberspace in plaats van fysiek in het Amerikaanse Las Vegas.

De pandemie dwingt ook het techevenement CES tot een virtuele editie. Die loopt van maandag tot donderdag. Covid-19 bepaalt niet alleen het format, ook de inhoud staat voor een goed deel in het teken van onze gewijzigde gewoontes.

Of het nu gaat over telegezondheidszorg, entertainment thuis of telewerk, telkens is sprake van persoonlijke data die in de cloud of in een toestel worden opgeslagen. Privacy en vertrouwen zijn kwesties die onder meer Amazon, Google en Twitter zullen bespreken. Dit zijn alvast vijf thema's die op CES veel aandacht zullen krijgen.

Systemen die je er tijdens videoconferenties beter doen uitzien op het scherm worden aangeprezen.

1. Telewerken en -studeren

Het zijn hoogdagen voor laptops. Zowel thuiswerkers als scholieren en studenten hebben lichte maar krachtige toestellen nodig met goede batterijprestaties. De camera, luidsprekers en de microfoon zijn geen bijkomstigheden meer, maar essentieel om comfortabel aan videoconferenties deel te nemen. Het inmiddels bekende 'je staat op mute' wordt bestreden met systemen die automatisch storend achtergrondgeluid wegwerken. Ook worden systemen aangeprezen die je er beter doen uitzien op het scherm.

De trend van online samenwerken is door de crisis sterk versneld. Satya Nadella, de topman van Microsoft, zei onlangs in Financial Times dat hij het samenwerkingsplatform Teams beschouwt als iets wat even fundamenteel wordt als een browser of besturingssysteem.

Lisa Su, de voorzitter en CEO van AMD, een Amerikaans bedrijf dat in microprocessoren en videokaarten is gespecialiseerd, heeft het tijdens haar keynote zowel over de toekomst van werk en onderwijs als over entertainment en gaming.

2. Gezondheid

Smartwatches die je aanmanen geregeld je handen te wassen zijn een van de evoluties van vorig jaar. Elektronica kan u waarschuwen dat iemand te dichtbij komt en camera's kunnen aangeven dat iemand koorts heeft.

Hardware, software en data maken het mogelijk dat we - samen met professionals - in realtime onze gezondheid opvolgen. Denk aan toestellen die de bloeddruk, het hartritme en andere vitale statistieken registreren en doorsturen naar professionals.

Online fitnessoefeningen kunnen op maat worden gemaakt, waarbij wordt ingespeeld op veel meer data dan enkel de leeftijd, het geslacht, de lengte en het gewicht.

Een veilig huis moet tegenwoordig proper en gezond zijn. Een slim huis waakt over vervuiling, zuivert de lucht, laat veel dingen automatisch open- en dichtgaan en u allerlei dingen doen door gewoon te spreken. Dat spreken, verwachten CES-experten, wordt steeds meer een gesprek, in plaats van enkel korte bevelen te geven aan digitale assistenten.

5G wordt voorgesteld als het kader van de 21ste eeuw, essentieel voor telegeneeskunde en -onderwijs.

3. Entertainment

Streamingtelevisie - denk aan Netflix of Streamz - en gaming breken helemaal door. De makers van tv-toestellen zullen uitpakken met NextGen TV, een systeem dat tv-toestellen naadlozer op het internet aansluit en superhoge resoluties (8K Ultra HD) heeft.

Maar waarom je beperken tot tv-toestellen als er immersievere media zijn zoals virtuele en toegevoegde realiteit (VR en AR)? Met de komst van de Quest 2, een VR-headset van Facebook, lijkt VR na jaren wachten een breder publiek aan te spreken. Tijdens CES worden toepassingen getoond van VR en AR in de gezondheidszorg, het onderwijs en voor contactloos shoppen.

4. Connecteren

Vraagt u zich af in welke mate 5G alles anders kan maken? Hans Vestberg, de topman van de Amerikaanse telecomgroep Verizon zal het hebben over 5G als 'het kader van de 21ste eeuw', essentieel voor telegeneeskunde en teleonderwijs. Ook voor de vele toepassingen van het internet of things, een netwerk van fysieke objecten uitgerust met sensoren en software voor het uitwisselen van data is 5G van groot belang. Denk aan smart city's die realtimedata nodig hebben over verkeer, milieu-indicatoren en veiligheid, maar ook aan autonoom rijdende voertuigen.

5. Mobiliteit

Denk niet meer gewoon auto, denk mobiliteitsdiensten. De voorzitter en CEO van General Motors, Mary Barra, heeft het over een volledig elektrische toekomst. Bedrijven zoals Bosch en Harman (Samsung) werken aan apps voor in de wagen, gaande van gaming tot liveconcerten.

Bridgestone, vooral bekend als bandenproducent, heeft een virtuele stad klaar om te tonen hoe hun innovaties mobiliteit doen samengaan met duurzaamheid. Of hoe grote bedrijven positie nemen op het vlak van de grote uitdagingen.