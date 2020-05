Gsm-signalen en camera's moeten shoppersmassa temmen

Nu de winkelstraten weer vollopen, zoeken steden manieren om de massa beheersbaar te houden. Gsm-masten en slimme camera’s moeten helpen de spreiding te garanderen.

Wie maandag weer door zijn favoriete winkelstraat liep, trof er waarschijnlijk looplijnen op de grond aan, nadarhekken om de mensenstroom te regelen of wachtzones bij de ingang van de winkel. Wat minder opvalt, is de technologische machinerie die steden klaarstoomden om de mensenmassa weer toe te laten met respect voor de anderhalvemeterregel. Ze vertrekken daarbij niet van een wit blad. Steden gebruikten al camera’s, sensoren of antennes om bijvoorbeeld bij evenementen de controle te behouden. Maar met de eerste versoepelingen komt crowdcontrol plots hoger op de agenda van de stadsbesturen te staan.

Voor sommigen is Proximus een eerste gesprekspartner. De telecomoperator heeft alles in huis om het antwoord te geven op de vraag: hoeveel mensen bevinden zich in een gebied en hoe verspreid zijn die daar? ‘We tellen eerst hoeveel Proximus-klanten verbonden zijn met een mobiele cel (deel van een antenne, red.)’, legt Frédéric Lhostte, het hoofd van de dienst Analytics uit. ‘We extrapoleren die cijfers dan naar alle smartphonebezitters. Onze algoritmes kunnen ook passanten scheiden van residenten. Ligt er een snelweg in het gebied? Dan kan je iedereen die maar 10 seconden connecteert schrappen.’

Het levert geanonimiseerde datarapporten op. Tot nu toe waren die vooral bedoeld om langetermijntrends te schetsen, maar in functie van het coronavirus gooide Proximus het over een andere boeg: de klant kan nu realtime monitoren of er niet te veel volk in een zone is. ‘Met twee à drie minuten vertraging kunnen we een waarschuwing geven aan een klant wanneer het maximaal aantal mensen in een zone bereikt is.’ Dat systeem werd al eens gebruikt bij de start van wielerwedstrijden, zoals de Ronde van Vlaanderen en de Tour de France vorig jaar in Brussel. ‘De federale politie kon toen bepalen wat zij ‘te druk’ vond.’

Maar ook in coronatijden is het een interessante functie. Steden kunnen uitrekenen hoeveel personen zich op een oppervlakte kunnen begeven, met respect voor anderhalve meter afstand. Veel steden meldden zich al bij Proximus, in enkele Brusselse shoppingzones is het al in gebruik. Over andere klanten houdt Proximus zich op de vlakte. De captatie van gsm-signalen is omstreden. Kortrijk belandde vorig jaar in de vuurlinie toen bekend raakte dat het de gsm-signalen van bezoekers van buiten de gemeente laat capteren door Proximus om in te schatten wat het profiel is van die bezoekers.

Op basis van die data kan Kortrijk aan citymarketing doen, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). 'We zijn daar heel tevreden over. Het traceren van gsm-signalen geeft ons een beeld uit welke regio's onze stad bezoekers aantrekt.’ Maar de stad past ervoor Proximus ook in te schakelen voor de realtime monitoring van de drukte in de winkelstraten. Daar kiest Kortrijk voor camera's. ‘Er hangt een prijskaartje aan de extra module en er zit tien minuten vertraging op de data. Dat is niet ideaal.'

Niet alleen het prijskaartje speelt mee. De realtime monitoring via gsm-signalen heeft nog een andere achilleshiel. Hij geeft wel zicht op de draagkracht van een zone, en op mogelijke knelpunten of drukke tijdstippen. Maar hij zegt niet of individuen of groepjes zich aan de anderhalvemeterregel houden. Steden als Antwerpen betrouwen daarom nog altijd meer op beveiligingscamera’s. ‘Als je met telecomdata werkt, heb je wel aantallen, maar geen afstanden of spreiding’, stelt het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

'Speakerdrone' in opmars De winkelvastgoedverhuurder Retail Estates viel bij de heropening van de winkels maandag op met de inzet van een 'speakerdrone'. Die moet shoppers aanmanen zich aan de coronamaatregelen te houden. Hij was eerst aangekondigd in Beringen, maar vloog daar uiteindelijk niet uit, omdat het niet nodig bleek. Aan het Westelpark (Westerlo) bleek hij wel actief, meldde VRT Nieuws. CEO Jan De Nys vindt de inzet van drones 'handiger dan stewards'. Eerder toonden speakerdrones zich al in Brussel, waar de politie ze inzette om de lockdownmaatregelen te doen naleven.

Die camera's krijgen ook steeds vaker een laag intelligentie mee. In Roeselare installeerde de Brugse telecomoperator Citymesh slimme cameratechnologie in een van de winkelstraten. 'De camera telt in realtime hoeveel mensen er op het beeld in of uit de straat lopen', stelt Citymesh-CEO Mitch De Geest. 'Die tellingen geven de politie, rekening houdend met de beschikbare oppervlakte en de diameter van anderhalve meter, zicht op de bezettingsgraad van de straat. Zodat ze die eventueel kunnen afsluiten.'