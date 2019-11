HP stuurt Xerox voorlopig wandelen

De raad van bestuur van de printer- en pc-bouwer HP ziet een samengaan met de kopieertoestellenfabrikant Xerox voorlopig niet zitten.

Er komt voorlopig geen krachtenbundeling tussen HP en Xerox , als beleveranciers van het kantoorleven twee 'tanende technologiesterren'.

De raad van bestuur van de printer- en pc-bouwer HP meldde zondag in een brief aan John Visentin, CEO van Xerox, niet geïnteresseerd te zijn in zijn avances. Toch houdt het in de brief overduidelijk de deur op een kier voor een nieuw bod.

Voordelen

HP oordeelt dat het bod van Xerox de waarde van het bedrijf 'significant onderwaardeert'. De raad van bestuur van HP vraagt zich af of Xerox zelf wel zijn zaakjes op orde heeft. Het wijst naar de continue omzetdaling bij Xerox. Sinds juni 2018 nam de omzet op jaarbasis stevig af, van 10,2 miljard naar 9,2 miljard, stipt het aan.

Bij het uitlekken van de interesse van Xerox in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal rezen al twijfels over de geloofwaardigheid van het bod. Beleggers achtten HP vlak voor het bod 27 miljard dollar en dus zeker ruim drie keer meer waard dan Xerox (8 miljard dollar).

Toch wijst HP Xerox niet definitief de deur. 'We erkennen de mogelijke voordelen van een samengaan, en staan ervoor open om te kijken of we voldoende waarde kunnen creëren voor onze aandeelhouders door een samengaan met Xerox.'