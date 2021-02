Headset laat chirurgen door elkaars ogen kijken

Microsoft promoot mixed reality in de chirurgie, waarbij digitale 3D-objecten in de fysieke werkelijkheid worden geplaatst en in realtime wordt samengewerkt. Woensdag werden met de technologie 13 orthopedische operaties uitgevoerd.

Chirurgen uit 13 landen waren betrokken bij de ingrepen, onder wie Jean-Florin Ciornohac van het Luikse ziekenhuis CHC. De chirurgen gebruikten de headset Hololens 2 om samen te werken onder leiding van professor Thomas Grégory van het Franse Avicenne AP-HP-ziekenhuis. Tal van disciplines waren vertegenwoordigd. Ook ziekenhuisdirecteurs namen deel aan de debatten.

De Hololens is een draadloze, holografische mixedrealityheadset. Die maakt het mogelijk een hologram te creëren dat zich aanpast aan de fysieke omgeving. De gebruikers kunnen het hologram aanraken, vastpakken en bewegen op een natuurlijke manier. Ondertussen houden ze een duidelijk zicht op de fysieke omgeving.

Schouderoperaties

'Ik gebruik de headset voor, tijdens en na de operaties', legt Ciornohac uit. 'Ik gebruik het toestel graag voor complexe gevallen. Maar om dat te kunnen moet ik het gewoon worden en gebruik ik het voor alle gevallen, ook de eenvoudige.'

De dokter is een specialist in schouderoperaties. 'Het voordeel van de Hololens is dat we exact het gebeente van het schouderblad en de schouderkop kunnen visualiseren, met daarbij de gegevens van wat gepland werd tijdens de voorbereiding.' Tijdens de procedure kan het toestel holografische afbeeldingen van een CT-scan weergeven.

Dit is geen evolutie, maar een revolutie in de medische samenwerking. Jean-Florin Ciornohac Chirurg

'Dit is geen evolutie, maar een revolutie in de medische samenwerking', zegt de chirurg. 'Ik heb twee ingewikkelde interventies gedaan waarbij ik de raad nodig had van een expert. Dat gebeurt dan ook in realtime op afstand via de headset tijdens de operatie zelf.'

Studenten zijn enthousiast over de leermogelijkheden van mixed reality, maar Ciornohac ziet ook grote mogelijkheden voor het informeren van de patiënt. 'Mensen vragen zich af hoe het mogelijk is een constructie in ijzer via een heel kleine opening aan te brengen in de schouder. Met de Hololens kan ik animaties tonen die de verschillende etappes van de ingreep duidelijk maken.'

Voor waarnemers heeft de technologie het voordeel dat ze mee kunnen kijken door de ogen van de chirurg. 'Het is moeilijk te leren autorijden vanop de passagierszetel. Hier kijken ze met me mee', legt Ciornohac uit. Dat is letterlijk te nemen. De Hololens doet aan eyetracking, wat betekent dat ze nauwkeurig de blik van de gebruiker volgt.

Professionelen

Othman Chiheb, die vanuit Parijs de marketing van de Hololens leidt, benadrukt dat het toestel 100 procent bestemd is voor de professionele markt. Het kost zo'n 3.500 euro. De zakelijke markt is veel groter dan de geneeskunde, legt hij uit. Tal van industrieën, maar ook het onderwijs, kunnen zo'n headset gebruiken.

De technici van de vliegtuigbouwer Airbus maken gebruik van het toestel voor hun dagelijkse werk. Bepaalde onderdelen moeten in ultrahoge resolutie worden weergegeven, waarbij de Azure-cloud van Microsoft wordt gebruikt voor de rekenkracht.

'De mogelijkheden zijn eindeloos. Denk aan het herkennen van beelden met artificiële intelligentie. Een technicus kan automatisch een waarschuwing krijgen als het systeem vaststelt dat een onderdeel dat hij bekijkt een anomalie vertoont.'