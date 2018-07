Het bos in met de blockchain

De hype rond de blockchain bereikt nu ook de Vlaamse bossen. De Vlaamse overheid zet volop in op de nieuwe technologie om de beheersplannen voor natuur- en bosgebieden optimaal uit te werken.

Dat het Agentschap Natuur en Bos met de blockchaintechnologie aan de slag gaat, doet misschien de wenkbrauwen fronsen. De blockchain is vooral bekend als de motor waarop de virtuele munt bitcoin draait. Maar dat is slechts één mogelijke toepassing en volgens experts lang niet de meest revolutionaire.

De blockchaintechnologie, in se een datasysteem waarop meerdere partijen tegelijk gegevens en transacties kunnen verifiëren en opslaan, biedt de mogelijkheid om heel wat ingewikkelde processen efficiënter, transparanter en goedkoper te laten verlopen. Financiële instellingen onderzoeken vandaag hoe ze het betaalverkeer kunnen vergemakkelijken met de nieuwe technologie, terwijl transportbedrijven nagaan of ze een deel van hun logistieke keten kunnen automatiseren.

‘Maar de blockchain blijkt ook bijzonder nuttig om beheersplannen voor natuur- en bosgebieden sneller uit te werken’, zegt Marleen Evenepoel, de topvrouw van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Door alle data op de blockchain te zetten, kan je subsidie-aanvragen automatisch verwerken. barbara van den haute Topvrouw Informatie vlaanderen

‘Eind vorig jaar werd de regelgeving voor natuurbeheer vernieuwd. Vroeger konden enkel de overheid en een aantal erkende organisaties een beheersplan opstellen voor een natuurgebied of bos. Nu kunnen alle particulieren, verenigingen of bedrijven dat. Ze moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en de geijkte processen volgen, bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidies. Die processen nemen gemakkelijk enkele maanden in beslag en zijn soms bijzonder complex.’

Om dat euvel te verhelpen lanceert het Agentschap Natuur en Bos dit najaar een nieuw platform op basis van de blockchaintechnologie dat elke betrokken partij de kans geeft veel vlotter een beheersplan op te stellen en subsidies te ontvangen. Daarvoor deed het een beroep op de Leuvense consultant Kunstmaan-Accenture Interactive en op Informatie Vlaanderen. Dat agentschap van de Vlaamse overheid ontsluit digitale informatie en ontwikkelt daar samen met de privésector nieuwe toepassingen rond.

‘Als je nu een beheersplan opstelt, werkt elke partij die daarbij betrokken is met haar eigen data’, zegt Barbara Van Den Haute, de topvrouw van Informatie Vlaanderen. ‘Iedereen heeft een eigen kaart van het gebied waarvoor het beheersplan wordt opgesteld en dat kan tot discussies leiden. Met deze tool helpen we dat probleem de wereld uit. Er is een kaart die niet in vraag kan worden gesteld. Er is nu een kader voor iedereen die zo’n beheersplan wil opstellen.’

Concreet gebeurt dat door een natuur- of bosgebied een digitale identiteit te geven. ‘Zo’n gebied bestaat meestal uit meerdere percelen, met meerdere eigenaars’, zegt Van Den Haute. ‘Al die informatie zit nu verspreid. Als je een digitale code aan een gebied geeft, kan je al die verschillende brokken informatie daaraan linken. Zo krijg je een geautomatiseerd contract waarmee je subsidieaanvragen volledig automatisch kan verwerken. Dat principe kan je ook elders toepassen. Denk aan een woning waarvoor je automatisch subsidies aanvraagt als ze werd geïsoleerd.’