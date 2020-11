Het leven zoals het is, in 2030

Een robot die afruimt en afwast, een thuiswerkende luchtverkeersleider en vaccins die in enkele dagen worden gemaakt. Zo ziet 2030 eruit volgens het onderzoekscentrum Living Tomorrow dat in Vilvoorde een nieuwe campus van de toekomst bouwt. ‘We leven nog altijd in de Nokia 3100-fase. De iPhone-fase moet nog komen.’

'We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar wel uitvinden.' Het onderzoekscentrum Living Tomorrow doet dat al meer dan een kwarteeuw. Bij de inhuldiging van het allereerste Huis van de Toekomst in 1995 kwam Bill Gates (Microsoft) het lintje doorknippen. ‘We hadden hem een uitnodiging gefaxt, en twee dagen later kwam zijn jawoord - ook per fax’, herinnert Joachim De Vos zich, de CEO van Living Tomorrow, dat in 1991 door architect Frank Beliën werd opgericht.

Bill Gates was in 1995 onder de indruk van het eerste Huis van de Toekomst.

Gates was onder de indruk. Kijk op YouTube maar eens naar ‘Bill Gates about Living Tomorrow’. De Amerikaan heeft het tijdens een lezing over ‘amazing features’, waaronder de barcodescanner om van thuis uit boodschappen te doen. Of hoe Living Tomorrow 25 jaar geleden al de e-commerce - ‘de supermarkt in uw keuken’ - voorspelde. Het internet bestond toen vier jaar.

De Vos en voorzitter Beliën denken eraan Gates opnieuw naar ons land te halen. Eind 2022, wanneer ze op de locatie van Living Tomorrow - Vilvoorde, langs de Brusselse Ring - een nieuwe campus openen. Bijna drie decennia heeft het bedrijf het Huis van de Toekomst meermaals opgefrist, in de queeste naar nieuwe horizonten. Nu komt er een gloednieuw gebouw, 15 verdiepingen hoog met een droneport (landingsplatform voor drones) op het dak. De werf wordt door aannemer Cordeel volop voorbereid, de eerstesteenlegging volgt op 16 maart - dag op dag 26 jaar na de opening van het eerste Huis van de Toekomst.

Living Tomorrow slaat de brug tussen idee en realisatie. ‘Innovatie blijft vaak de verre toekomst, waarbij het concrete ontbreekt’, zegt De Vos. Dat gebeurt door samen met bedrijven uit allerlei sectoren onbetreden paden te bewandelen. Door ze over hun sectormuur te laten kijken, zodat ze elkaar inspireren, uitdagen en versterken.

Met een 'verouderingspak' kunnen we jongeren laten ervaren hoe een oud lichaam aanvoelt dat nooit heeft gesport. Een idee van Sport Vlaanderen. Joachim De Vos CEO van Living Tomorrow

De topman geeft een voorbeeld: ‘Tijdens een recent rondetafelgesprek opperde Sport Vlaanderen-topman Paul Rowe om met een exoskeleton of robotpak een ‘verouderingspak’ te maken. Zo kunnen jongeren ervaren hoe een oud lichaam aanvoelt dat nooit heeft gesport. Daarmee gaan we aan de slag en wie weet krijgen we zo meer mensen in beweging.’

Flanders Technology achterna

Living Tomorrow vult naar eigen zeggen het gat dat Flanders Technology achterliet. ‘Ik mis de technologiebeurs (jaren 80 en 90, red.) waar je innovaties kon zien en voelen. Op dezelfde manier laten we bedrijven, overheden en mensen nadenken door innovaties tastbaar te maken. Anders blijft het bij incrementele visies.’

Living Tomorrow Onderzoekscentrum in Vilvoorde. Opgericht in 1991. In handen van Frank Beliën (oprichter, architect) en Joachim De Vos (ingenieur, UGent-professor). Medewerkers: 68 (vaste en freelancers). Omzet: 3 miljoen euro - uit evenementen, workshops, het congrescentrum en het hotel. De consultancypoot TomorrowLab begeleidt bedrijven, organisaties en overheden. Omzet: 4,5 miljoen euro.

Bezoekers van de nieuwe campus zullen de vooruitstrevende technologie en producten kunnen ervaren in een living lab. De hoogbouw zal een hotel (98 kamers) huisvesten waarvan een tiental kamers wordt uitgerust met snufjes die nog niet op de markt zijn. ‘Bedrijven en overheden uit België en Europa hoeven niet naar China of Silicon Valley te reizen om te zien wat de toekomst brengt.’

Met grote bedrijven(Schüco, Mercedes-Benz, Miele en AkzoNobel), kmo’s (Digitopia, The Belgian) en start-ups (Rpaswork, Helicus) denkt Living Tomorrow de komende jaren toekomstvisies uit die tot naar schatting honderd innovaties zullen leiden. In vijf domeinen: wonen, mobiliteit-logistiek, gezondheidszorg, gebouwen-infrastructuur (internet of things) en steden-industrie. Berkeley-professor Henry Chesbrough, de grondlegger en auteur van 'Open Innovation', loofde Living Tomorrow tijdens een bezoek aan Vilvoorde als wereldwijd een van de weinige cocreatieplatformen van die omvang.

30 miljoen euro

Tientallen partnerbedrijven gooien niet enkel hun tijd en expertise in de strijd, ze dragen ook de helft van de 30 miljoen euro investering voor de nieuwbouw en het operationele luik. De andere helft komt van Living Tomorrow-eigenaars Beliën en De Vos (samen 7,5 miljoen) en een Belfius-banklening (7,5 miljoen).

De brede partnersteun dankt het Brusselse onderzoeksplatform aan een stevig trackrecord. Sinds de jaren 90 stond Living Tomorrow mee aan de wieg van concepten als smarthomesystemen (1995), de slimme deurbel (1997) en brievenbus (2000), appbankieren (2003), self-checkout in de supermarkt (2009), de slimme energiemeter (2010), de ambulancedrone (2012), zonneladen voor elektrische wagens (2013), en de AI digital twin voor gezondheidscheck-ups (2019).

Bedrijven die nadenken over een horizon van tien jaar zijn dun gezaaid. De helft van de Amerikaanse topbedrijven (S&P500) zal er binnen tien jaar niet meer zijn. Joachim De Vos CEO van Living Tomorrow

Bedrijven die mee de toekomst willen uitvinden zijn welkom. Ruim 40 partners sloten zich al aan, er is nog plaats voor een twintigtal ondernemingen. ‘Bedrijven die nadenken over een horizon van tien jaar zijn dun gezaaid. De helft van de Amerikaanse topbedrijven (S&P500) zal er binnen tien jaar niet meer zijn’, stelt De Vos. ‘Of je toekomstvisie uitkomt of niet is eigenlijk niet relevant. Het gaat erom wendbaarheid aan te kweken door erover na te denken. Door in scenario’s te denken bereid je je voor op de toekomst.’

Hoe gaan we binnen tien jaar door het leven? Wonen Ons huis is dankzij artificiële intelligentie en robotica slimmer dan ons. Robots wassen af, koken, bestellen de boodschappen en maaien het gazon. Dankzij avatars en wearables komen we los van onze smartphones - ‘vandaag kijken we niet meer naar elkaar’. Voor energie, water en ook voeding worden we steeds meer zelfvoorzienend. We hergebruiken grondstoffen door nieuwe producten te 3D-printen met lokaal gerecycleerde materialen. Gezondheidszorg De dokter en het ziekenhuis zitten via uitgebreide tracking (smartwatch) in en op ons lijf. Met 5G gebeuren operaties vanop afstand. Vaccins worden met AI in enkele dagen genetisch ontwikkeld in plaats van enkele jaren. Testen gaat veel sneller via de menselijke digital-twintechniek, in plaats van dierenproeven en vervolgens mensen. De digital twin wordt ook gebruikt om het effect van medische toestellen of therapieën op specifieke aandoeningen na te gaan. Zodra de stap naar een mens wordt gezet, worden meer data gegenereerd om het apparaat of medicijn te perfectioneren. Mobiliteit Auto’s rijden autonoom, zijn permanent geconnecteerd en worden gedeeld. We vergaderen, leren, winkelen en slapen erin, en kijken een film zoals we vandaag op het vliegtuig doen. Zero-emissiemobiliteit wordt de standaard. Er zijn nieuwe transportvormen: onder de grond (hyperloop, pijpleidingen) en in de lucht (drones, volocopter). Veel logistiek vervoer wordt vermeden door lokaal onderdelen te 3D-printen. Gebouwen Living Tomorrow maakt op zijn werf gebruik van de jongste snufjes: drones voor bewaking, exoskeletons en robots om de menselijke arbeid te verlichten. Augmented en virtual reality (AR en VR) sluiten foutmarges uit, de isolatie krijgt sensoren om het gebouw duurzaam te verwarmen. Sommige onderdelen zoals modulaire wanden rollen uit de 3D-printer. In gebouwen van de toekomst begeleidt een avatar je naar de vergaderzaal en gaan deuren en liftdeuren automatisch open. Je komt steeds vaker boven aan een gebouw toe, via drones. Industrie De maakbedrijven verhuizen van industrieparken naar de stad - in een ver verleden de werkomgeving van ambachten. Arbeiders werken met de hulp van robottechnologie aan hun keukentafel: gaande van proof of concepts tot hypergepersonaliseerde productie. Ze hoeven niet meer naar een industrieel complex, de machines voor massaproductie worden door computers bediend. Wie weet doet ook de luchtverkeersleider zijn job van thuis uit. VR laat je events beleven in de hele wereld en AR laat je collega’s holografisch aan je tafel mee vergaderen, waar ze zich ook bevinden.

Schermvullende weergave Barcodelezer en gescheiden afval.

Wat bedacht Living Tomorrow in 1995 dat we vandaag gebruiken? Keuken van de toekomst Barcodescanner. (zie foto) Inductiekoken, recepten via internet. Gefilterd drinkwater, gescheiden afval. Allereerste e-commerce en thuisbezorging: Ready.be van GB (nu Carrefour) - lang voor Amazon en Bol.com. Huis van de toekomst Op afstand de deur openen zodat een koerier de boodschappen in de koelkast kan leggen - alles wordt gefilmd. Amazon telde twee jaar geleden 1 miljard dollar neer voor de maker van videodeurbellen Ring. Domotica bestuurd via het internet. Kantoor van de toekomst Thuiswerken via internet. Allereerste videoconferentie. (zie foto) Grafisch werkstation met video. ISDN-fax. Vertaalsoftware. Er waren ook tegenvallers: De innovatiedesigners van Living Tomorrow hadden verwacht dat spraaktechnologie veel sneller zou doorbreken. Ze staken de technologie in demo’s voor online bestellen en gerechten klaarmaken. Maar pas 25 jaar later was er een doorbraak met de komst van slimme assistenten als Google Home en Amazon Alexa. Ook de jobmatching op basis van AI, een concept uit 1999, was zijn tijd te ver vooruit. Er waren technologische barrières en een gebrek aan sociale aanvaarding. Pas vandaag ontspruiten zulke diensten, zoals de pilootprojecten Ploy en RiseSmart bij Randstad.