Hoe de zelfrijdende auto straks moeilijke keuzes maakt

Als zelfrijdende auto’s straks de baan op gaan, zullen ze soms moeilijke beslissingen moeten nemen. Hoe ze dat precies moeten aanpakken, is voer voor discussie.

Een bejaarde, een dokter, een crimineel en een baby steken de straat over. Het klinkt als het begin van een slechte mop, maar het is de premisse van een ernstig wetenschappelijk onderzoek. In de fictieve verkeerssituatie blijken de remmen van een zelfrijdende auto defect. De vraag is: rijdt hij in op het gezelschap, of wijkt hij uit naar een obstakel, wat resulteert in de dood van de passagiers?

De voorbije twee jaar legden wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) via de website Moral Machine 13 gelijkaardige dilemma’s voor aan miljoenen mensen, het grootste onderzoek dat ooit is gevoerd naar ethiek bij machines. Het doel van de studie: achterhalen of een consensus te vinden is in wat wij als mensen onder het begrip moraliteit verstaan.

Universele ethische regels blijken niet te bestaan Iyad Rahwan Onderzoeker Artificiële Intelligentie

Het antwoord blijkt erg complex. Er vallen enkele universele principes te distilleren uit de 40 miljoen keer dat de enquête is afgenomen. In een scenario waar het tussen mensen en dieren gaat, kiest een overgrote meerderheid ervoor mensen te sparen. En ook over aantallen lijkt er een consensus te bestaan: als er meer mensenlevens te redden vallen, kiezen mensen voor dat scenario.

Op andere vlakken vindt het moreel kompas moeilijker het noorden. Afhankelijk van cultuur, sociale status, onderwijsgraad of maatschappelijke context kiezen mensen andere uitwegen uit de horrordilemma’s van Moral Machine. Zo blijken landen met een lage inkomensongelijkheid weinig verschil te maken tussen het leven van een dokter en een dakloze, terwijl landen met een groot inkomensverschil makkelijker de persoon met de lagere sociale status laten ‘sterven’. Mensen uit landen met veel rechtszekerheid houden meer rekening met het feit of de mensen in het dilemma door het rood lopen dan mensen uit landen met zwakke overheidsinstellingen.

Gezever

De vraag is of er praktisch nut te verbinden is aan de resultaten van dit grootschalige onderzoek. De kans is klein dat zelfrijdende auto’s straks het soort extreme keuzes moeten maken die in het onderzoek worden voorgelegd. ‘Je kan net zo goed onderzoeken hoe zelfrijdende auto’s zullen omgaan met inslaande asteroïden’, zegt rechtenprofessor Bryant Walker Smith in het wetenschappelijk magazine Nature, dat de studie publiceerde.

Maar volgens de onderzoekers is de studie nuttig omdat de dilemma’s iets zeggen over de subtiele morele keuzes die chauffeurs elke dag routineus maken. ‘Mensen die over de moraliteit van machines nadenken, stellen het vaak voor alsof dat die AI-ethiek in een eenduidig stel regels kan worden gevat’, zegt onderzoeker Iyad Rahwan in Nature. ‘Wat onze data aantonen, is dat zulke universele regels niet bestaan.’

Het praktisch nut van de studie lijkt er vooral uit te bestaan dat ze een maatschappelijke discussie op gang kan brengen over hoe we als maatschappij moeten nadenken over de ethiek van artificiële intelligentie (AI) en zelfrijdende auto’s. Het is maar door die discussie actief te voeren dat we tot een gemeenschappelijke moraal kunnen komen, luidt het betoog.

Door mensen zulke extreme keuzes voor te leggen maak je hen bang voor nieuwe dingen. Peter Hellinckx Expert zelfrijdende auto's aan de Universiteit Antwerpen

Maar ook hoe we dat maatschappelijke gesprek aangaan, is voer voor discussie. Terwijl sommigen de MIT-studie zien als een goed startpunt, zuchten anderen eens diep als het over Moral Machine gaat. Tot dat tweede kamp behoort professor Peter Hellinckx van de Universiteit Antwerpen, een internationale autoriteit in AI en zelfrijdende auto’s.

‘O ja, die zever’, grinnikt Hellinckx als we naar de MIT-studie polsen. ‘Mijn probleem met dat soort benadering is dat ze meer kwaad dan goed doet. Het is heel gemakkelijk om mensen bang te maken voor nieuwe dingen. Dat is wat je doet door mensen zulke extreme keuzes voor te leggen. Het resultaat is vooral dat je nuttige innovatie afremt. Zeker van wetenschappers van MIT verwacht ik iets anders.’

Minder slachtoffers

Volgens Hellinckx hebben we de neiging zaken ingewikkelder te maken dan ze werkelijk zijn. ‘Natuurlijk heb je meerdere invullingen van moraliteit. Maar je kan perfect de keuze verdedigen dat elk mensenleven evenveel waard is, en dat zo’n auto in het geval van een extreme keuze voor de oplossing met de minste schade kiest. Dat is de eenvoudigste oplossing, en het is vooral een oplossing. Anders raak je daar nooit uit. En dan is het resultaat dat je blijft discussiëren over theoretische slachtoffers, terwijl op de weg echte slachtoffers blijven vallen.’