Huawei lanceert eigen besturingssysteem

De Chinese producent van smartphones houdt met HarmonyOS een eigen besturingssysteem boven de doopvont, voor als de toegang tot Googles Android wegvalt.

Op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie trok Huawei het doek van zijn langverwachte eigen besturingssysteem. Dat heet HongmengOS, of HarmonyOS in het Engels.

Er was speculatie over de komst van een eigen besturingssysteem sinds de Amerikaanse ban op Huawei. Het Amerikaanse ministerie van Handel plaatste Huawei midden mei op de 'entity list'. Dat betekent dat Amerikaanse bedrijven expliciete toestemming nodig hebben voor ze handel kunnen drijven met Huawei.

Android

In een reactie op die beslissing besloot Google, dat 's werelds meest populaire mobiele besturingssysteem Android bezit, de link met Huawei terug te schroeven. Het Chinese bedrijf zou voor zijn smartphones in de toekomst geen toegang meer krijgen tot Google-apps (zoals de zoekmotor) en maar in beperkte mate tot Android.

Die beslissing draaide het later weer terug. Amerikaanse autoriteiten gaven Google 90 dagen de tijd om nog zaken te doen met Huawei, maar die periode zit er bijna op. Het blijft onzeker of Huawei in de toekomst nog toegang krijg tot Android. De Chinezen nemen het zekere voor het onzekere met een eigen besturingssysteem.

Windows Mobile

Dat is een risico, want dat zou betekenen dat de ontwikkelaars van apps tijd, geld en energie moeten steken in een nieuw besturingssysteem. De markt van mobiele besturingssystemen is nu verdeeld tussen Googles Android en Apples iOS. Andere besturingssystemen, zoals dat van Microsoft, kregen nooit veel tractie en verdwenen van de markt.

Huawei is mogelijk wel een geval apart. De patriottistische Chinezen scharen zich in het conflict met de VS vierkant achter hun technologiekampioen. Huawei zag zijn marktaandeel in China in het tweede kwartaal met een derde toenemen, naar 38 procent. In ons land verloor Huawei marktaandeel na de ban, berichtte De Tijd eerder deze week.

Televisiescherm

HarmonyOS lanceert daarom in het najaar in de eerste plaats in China. Het is ook een 'modulair' besturingssysteem. Dat betekent dat het kan draaien op allerlei toestellen, zoals smartphones, maar ook wearables (draagbare toestellen als slimme horloges), en slimme luidsprekers. Het systeem is 'open source', wat betekent dat andere smartphonefabrikanten het ook kunnen gebruiken.