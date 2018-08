IBM neemt octrooi op koffie uit de lucht

De koffiedrone kan volgens IBM onder meer gebruikt worden door bedrijven die hun werknemers alert willen houden, of door koffiebars die hun verkoop willen opdrijven. De octrooiaanvraag, die gespot werd door de Financial Times, werd op 7 augustus door IBM ingediend bij het US Patent Office.

IBM laat zelfs de mogelijkheid open dat de vliegende bots zelf kunnen vaststellen dat iemand aan een shot cafeïne toe is, op basis van een scan van de pupillen of de gezichtsuitdrukking, eventueel aangevuld met data over de slaapkwaliteit en/of het aantal vergaderingen in de agenda van de betrokken persoon.