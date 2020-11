IBM wil 10.000 banen schrappen in Europa

IBM wil in Europa zowat 10.000 banen schrappen in IT-dienstverlening, een tak die het Amerikaanse technologiebedrijf wil afsplitsen. In België raakte eerder bekend dat IBM 206 jobs wil schrappen, maar de onderhandelingen daarover moeten nog beginnen.

De ingreep van IBM houdt een afslanking van het personeelsbestand met 20 procent in. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg zouden het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het zwaarst getroffen worden, maar staan ook banen in Polen, Slovakije, Italië en België op het spel.

In België raakte dat op 9 november al bekend: vakbond ACV Puls meldde toen dat 206 jobs op de tocht staan bij IBM België, of bijna een op de vijf banen. De vakbond reageerde toen gechoqueerd, omdat IBM in België 'al drie kwartalen op rij groeit en een recordaantal orders binnenhaalt'.

De onderhandelingen in het kader van de wet-Renault, die geldt bij grote herstructureringen, zijn echter nog niet begonnen. Eerst moet er een nieuwe ondernemingsraad komen, na de sociale verkiezingen, zegt vakbondssecretaris Peter Darin. De directie mikt volgens hem op maart of april om het proces af te ronden. Maar dat zal afhankelijk zijn van het verloop van de gesprekken. 'Wij zitten met veel vragen', zegt Darin.

De hardste klap is voor IBM's IT-dienstentak, die de dagelijkse infrastructuurverrichtingen afhandelt, zoals het beheer van klantendatacenters en traditionele informatietechnologieondersteuning voor het installeren, bedienen en repareren van apparatuur.

Afsplitsing

De herstructurering maakt deel uit van een groter plan bij IBM, ooit een pionier in de techsector. Besparen op personeel moet het bedrijf klaarmaken voor de splitsing die IBM in oktober aankondigde. Om de achterstand op de snel groeiende leveranciers van clouddiensten als Amazon en Microsoft goed te maken, is IBM bereid afscheid te nemen van zijn oudere infrastructuurpoot.