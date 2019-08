Ierse toezichthouder onderzoekt ‘afluisterpraktijk' van Facebook

Bloomberg bracht dinsdag het nieuws uit dat ook Facebook soms audiofragmenten van zijn gebruikers laat beluisteren door interne en externe medewerkers. De voorbije maanden kwamen al gelijkaardige onthullingen naar buiten over Amazon, Google, Apple en Microsoft.

In dit geval gaat het over ingesproken berichten op Facebooks berichtendienst Messenger, die automatisch worden omgezet in geschreven tekst. Facebook zegt op zijn website dat die transcriptiedienst gebruik maakt van ‘machine learning’, zonder te vermelden dat de berichtjes ook beluisterd kunnen worden door echte mensen.