Imec bouwt in Wageningen nieuw innovatiecentrum uit

Met een primaire locatie op de universiteitscampus in Wageningen zullen Imec en de partners innovaties voor voeding, landbouw en gezondheid ontwikkelen waarbij chiptechnologie een cruciale rol zal spelen. In een eerste fase zullen 35 onderzoekers worden aangeworven. Dit aantal moet tegen 2028 geleidelijk groeien naar 120. Met een vestiging in Eindhoven heeft Imec in Nederland inmiddels al veertien jaar expertise opgebouwd in gezondheidsoplossingen op basis van wearables en Internet of Things.