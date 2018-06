Imec maakt chip van de toekomst weer wat kleiner

Imecs werkswijze levert chipfabrikanten weer wat plaatswinst op. Imec stelde de doorbraak voor op het VLSI-congres in de Verenigde Staten, een van de belangrijkste conferenties in de sector.

Sinds de jaren ‘60 kent de chipsector de wet van Moore, naar Gordon Moore, een van de medestichters van Intel. Zijn stelling was dat elk jaar het aantal transistoren in een schakeling zou verdubbelen. Wetenschappers beginnen evenwel moeite te ondervinden om dat ritme aan te houden, zonder dat de kosten exploderen.

Door transistoren op in plaats van naast elkaar te plaatsen, is er 50 procent plaatswinst.

De nieuwe doorbraak focust zich op de manier waarop transistoren, iets specifieker de n- en p-transistoren, met elkaar geschakeld zijn. ‘Vroeger lagen die naast elkaar, nu vonden we een manier om ze op elkaar te leggen’, aldus Verkest. De schakeling neemt zo 50 procent minder plaats in.

De ontdekking van imec zal zich niet meteen tonen in de chips die in uw smartphone of laptop zitten. ‘Dit is conceptueel, voor de vierde generatie chips die er vanaf nu zit aan te komen’, zo stelt Verkest. Die dienen zich pas binnen acht jaar aan.