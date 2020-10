In virtueel kantoor kan bijna alles, nu nog typen

Kantoren worden opnieuw in lockdown gezet en telewerken is terug van nooit helemaal weggeweest. Facebook werkt aan een virtueel kantoor dat een revolutie moet zijn voor thuiswerkers. Infinite Office heet het concept. Hoever staat het al?

Deze maand bracht het bedrijf van Mark Zuckerberg de virtualrealityheadset Quest 2 op de markt. Een toestel dat geen computer en bijhorende verbindingskabels nodig heeft en dat sneller en beter is dan zijn vroegere soortgenoten.

Voor het eerst zou een relatief goedkope headset (vanaf 349 euro) comfortabel genoeg zijn om langere tijd te worden gebruikt. Al blijkt het na urenlang dragen nog altijd een ongemakkelijke ervaring. Ook moet je lid zijn van Facebook om de headset te kunnen gebruiken, iets waar nogal wat mensen voor bedanken wegens de privacyschandalen.

Facebook heeft een hele site over het 'transformeren van werk met virtual reality'. Oculus for Business is een dienst die bedrijven toelaat een vloot headsets snel in gebruik te nemen en te beheren. Op de site staan getuigenissen van grote ondernemingen zoals de diervoedingsspecialist Nestlé Purina en de farmagroep Johnson & Johnson. Training en samenwerking blijken belangrijke toepassingen te zijn. Facebook wil duidelijk een virtuele verdieping bouwen op zijn sociaal netwerk voor bedrijven en organisaties, Workplace.

Virtuele desktops en designtools

Maar wat merk je daar op dit moment van als consument? In de appwinkel is het aanbod 'productiviteitstools' nog relatief beperkt. De prijzen lopen uiteen van gratis tot enkele tientallen euro's. Virtual Desktop laat toe een Windows-computer draadloos te streamen naar de headset. Je kan je fysieke omgeving vervangen door een zwarte leegte en zo volledig focussen op je werk. Of je kan kiezen voor een nerdy virtueel kantoor met een groot computerscherm. Het voelt bijzonder levensecht.

Infinite Office van Facebook

Immersed is een alternatief waarmee je tot vijf virtuele monitors kan runnen en je kan samenwerken met anderen. Het kan ook worden gebruikt voor Apple-computers.

Oculus Browser laat je browsen in virtual reality. Het voordeel is dat je grote schermen tevoorschijn kan toveren terwijl je je afsluit van de buitenwereld. Je kan verschillende browsers tegelijk hebben openstaan, in verschillende formaten.

Gravity Sketch is een andersoortige werktool, gericht op het maken van 3D-designs. Denk aan schoenen, motorfietsen, auto's. De volgende stap voor deze app is dat samenwerking met anderen mogelijk wordt.

Spatial en Infinite Office

Over samenwerking gesproken, een van de meest fascinerende apps is Spatial. Daarmee kan je op basis van een 2D-foto van jezelf een realistische avatar maken. In een virtueel kantoor kan je vervolgens brainstormen met virtuele post-its en 3D-modellen manipuleren. Die anderen kunnen ook deelnemen per webcam of via het samenwerkingsplatform Slack. De app past helemaal in de Facebook-plannen voor een Infinite Office. In die plannen zit ook vervat dat je met 'passthrough'-technologie vanuit de virtuele kantooromgeving zicht kan hebben op de fysieke omgeving.

De grote test voor virtualrealitykantoorwerk blijft nog altijd... typen. Een virtueel klavier dat je met maximaal twee vingers kan bedienen is niet ideaal. In Spatial kan je efficiënt dicteren, maar enkel in het Engels. Facebook werkt samen met Logitech om de komende maanden een fysiek klavier op de markt te brengen dat zichtbaar is in virtual reality samen met je handen. Dat zou alvast een flinke stap zijn op weg naar het Infinite Office.