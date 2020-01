Indiase jackpot lonkt voor Belgische families

De Belgische families de Spoelberch en Boël wrijven zich in de handen. Hun investering in de Indiase start-up Byju’s is andermaal in waarde geëxplodeerd.

De Belgische families de Spoelberch en Boël investeren al jaren in India, zowel in mature ondernemingen als in e-commercebedrijven.

In één bedrijf zitten ze allebei: Learn and Think, het bedrijf achter de leerapp Byju’s. Met die app kunnen leerlingen via een mengeling van video’s, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen maken en zich voorbereiden op toelatingsexamens.

Tegen de huidige waardering zou Sofina bij een exit zijn inleg zo’n 17 keer terug verdienen, Verlinvest ruim 13 keer.

De familie Boël stapte in maart 2016 via Sofina in Learn and Think en bezit 8,69 procent van de aandelen. Verlinvest, het vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch kwam een jaar later aan boord.

Dat de investering de Belgen geen windeieren legt, is een understatement, want naarmate de start-up groeit en internationale investeerders aan boord komen, klimt de waardering van het bedrijf uit Bangalore naar intussen stratosferische hoogtes.

Unicorn

Ook bij de jongste kapitaalronde maakte de waardering een forse sprong. De New Yorkse durfkapitalist Tiger Global Management stopt de start-up uit Bangalore 200 miljoen dollar toe om zijn groei te ondersteunen.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde zakenkrant Economic Times gebeurde dat tegen een waardering van 8 miljard dollar (7,21 miljard euro). Dat is zo’n 40 procent meer dan bij de vorige kapitaalronde in juli (zie illustratie onderaan), en acht keer meer dan twee jaar geleden. Toen werd Byju’s een unicorn, een technologiebedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Tegen de huidige waardering zou Sofina bij een exit zijn inleg zo’n 17 keer terugverdienen, Verlinvest ruim 13 keer.

De Byju-app heeft naar eigen zeggen 40 miljoen geregistreerde gebruikers, van wie ruim 1 miljoen betalende.

Sommige historische aandeelhouders van Byju’s zouden bij de huidige kapitaalronde een deel(tje) van hun participatie van de hand doen. Sofina zit daar op het eerste gezicht niet bij. ‘Als we onze participatie significatief hadden afgebouwd of hadden verkocht, dan hadden we dat gemeld’, stelt een woordvoerder van de Boël-holding. Bij Verlinvest wikt men zijn beslissing nog.

Zuckerberg

Byju’s telt vandaag 18 aandeelhouders uit de vier windstreken. Die brachten sinds 2011 voor 1,05 miljard dollar verse middelen aan. De start-up trok onder meer geld aan van het illustere Silicon Valley-fonds Sequoia, van het Chinese internetconglomeraat Tencent, de stichting van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw, van de Wereldbank en van de oliestaat Qatar. Ook het pensioenfonds Canada Pension Plan en het Zuid-Afrikaanse mediaconglomeraat Naspers zitten in het kapitaal.

Het parcours van Sofina bij Byju’s doet denken aan zijn investering in Flipkart, het ‘Indiase Amazon’. De holding van de familie Boël passeerde in 2018 langs de kassa toen ze haar belang in het e-commerceplatform verkocht aan de Amerikaanse supermarktreus Walmart. Bij de instap van Sofina in 2013 was Flipkart 1,6 miljard dollar waard, Walmart betaalde er 21 miljard dollar voor.

Byju’s gaat met het verse geld zijn groeiplannen financieren. De scale-up is al actief in India en in het Midden-Oosten, maar ook in de Verenigde Staten. De Byju-app heeft naar eigen zeggen 40 miljoen geregistreerde gebruikers, van wie ruim 1 miljoen betalende. Het bedrijf mikte voor het boekjaar 2019 op een omzet van omgerekend meer dan 180 miljoen euro.