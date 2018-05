Instagram geeft u zicht op uw verslaving

In de programmeercode van Instagrams app voor Android, het besturingssysteem van Google, zit een functie verborgen die ' Gebruikersinzichten ' heet. Het moet Instagrammers informatie geven over hoeveel tijd ze spenderen binnen de app.

Positief

De functie is nog niet publiek, waardoor verdere details ontbreken . Zo is het niet duidelijk welke soort statistieken de gebruiker te zien krijgt. Maar het staat vast dat de cijfers voor behoorlijk wat Instagrammers confronterend kunnen zijn. Instagram telt 500 miljoen gebruikers die dagelijks actief zijn.

Instagrams CEO, Kevin Systrom, bevestigt op Twitter dat het bedrijf aan een dergelijke functie werkt. 'Elke tijd moet positief en bewust gespendeerd zijn', tweet Systrom. 'Begrijpen hoe online tijd mensen beïnvloedt is belangrijk en het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om daar eerlijk over te zijn. We willen deel van de oplossing zijn. Ik neem die verantwoordelijkheid serieus.'