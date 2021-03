Intel investeert 20 miljard in chipfabrieken

Het doel van CEO Pat Gelsinger is duidelijk: Intel - en bij uitbreiding Amerika - weer op de kaart zetten in chipproductie en zo de Aziatische hegemonie doorbreken.

'Intel is terug. Het nieuwe Intel is het oude Intel'. Pat Gelsinger, de nieuwe CEO van Intel , was duidelijk: de beleggersactivisten die hopen dat de grootste Amerikaanse chipbakker de productie zou uitbesteden en een 'fabless' chipontwikkelaar wordt, zullen van een kale reus terugkomen.

80% de aziatische hegemonie in chips Intel raamt dat het Verre Oosten op dit ogenblik vier vijfde van 's werelds chips maakt

'De wereld heeft meer halfgeleiders nodig en wij gaan op krachtige wijze dat gat vullen', benadrukte Gelsinger dinsdagavond op een virtueel beleggersevent. Gelsinger weigert zich gewonnen te geven tegenover Aziatische rivalen als het Koreaanse Samsung en vooral het Taiwanese TSMC, 's werelds succesvolste chipbakker, en gaat vol in de achtervolging.

Intel gaat 20 miljard dollar investeren in zijn grootste site in de Verenigde Staten, in de zuidwestelijke deelstaat Arizona. Er komen volgens Gelsinger 3.000 'goed betaalde technologiebanen' bij in de regio, die op hun beurt zo'n 15.000 extra lokale jobs zullen ondersteunen.

De ambitieuze plannen van Intel

De extra capaciteit moet vanaf 2024 operationeel zijn. Gelsinger belooft bovendien binnen het jaar extra investeringen aan te kondigen in de Verenigde Staten, Europa en elders.

In essentie gaat het bedrijfsmodel van TSMC kopiëren. Die Taiwanese gigant is 's werelds meest succesvolle onderaannemer, die in opdracht voor anderen chips produceert. Tot nog toe produceerde Intel alleen de zelf ontwikkelde chips, maar die strategie gaat overboord.

Chiptekort

Beter hadden de Californiërs hun mededeling niet kunnen timen: de wereld, in de eerste plaats de autosector, kampt met een schaarste aan chips. Nog vóór de pandemie boomde de chipvraag en de pandemie heeft de turbo gezet op de vraag naar krachtpatserchips, omdat een collectief zoomende en thuis werkende en comakijkende wereld enorm veel rekenkracht vergt.

Gelsinger tekent met de miljardeninvestering op Amerikaanse bodem ook voor een eentweetje met het Witte Huis. President Joe Biden maakte vorige maand van het chiptekort een prioriteit.

Joe Biden over de essentiële chip

Biden noemde het microscopisch kleine item - met 8 miljard transistors op een kleine postzegel geperst - de 'hoefijzernagel van de 21ste eeuw': een onzichtbaar item dat cruciaal is voor het productieproces die een moderne maatschappij ondersteunt, van auto's, smartphones tot medische apparatuur.

En voor die moderne hoefijzernagel wil Washington minder afhankelijk zijn van het Verre Oosten. Intel zelf schat dat 80 procent van de wereldwijde chips nu in Azië geproduceerd worden, tegenover 15 procent in Noord-Amerika en 5 procent in Europa. Alvast het Amerikaans marktaandeel wil Gelsinger nu, met rugdekking van het Witte Huis, snel opkrikken.