Intel-topman moet opkrassen na kritiek activistisch fonds

Amper twee jaar na zijn benoeming tot CEO stapt Bob Swan op bij de chipgigant Intel. Zijn opvolger, Pat Gelsinger, moet het concern opnieuw naar de top van de chipindustrie stuwen.

Intel gaat door een moeilijke periode. Het Amerikaanse concern wordt de jongste maanden geconfronteerd met aanhoudende vertragingen bij de productie van chips. Tegelijk klinkt de kritiek dat Intel technologisch achteroploopt bij de Aziatische concurrenten.

Dat is niet zonder gevolgen gebleven. Apple maakte tijdens het bewind van Swan al bekend dat het voor zijn laptops voortaan zelf ontwikkelde chips wil gebruiken. Een blamage voor Intel en zijn CEO. Want sinds 2005 zaten in de iMacs van Apple Intel-chips. De huidige Apple-chips zijn gebaseerd op technologie van de chipontwikkelaar ARM en worden geproduceerd bij het Taiwanese TSMC, dat verfijndere chips aankan dan Intel. Ook andere grote klanten van Intel, zoals Amazon en Alphabet, willen voor de chips minder afhankelijk zijn van het bedrijf.

Onderdelen afstoten

Het afhaken van klanten wordt Swan zwaar aangewreven. Vooral het activistische fonds Third Point, dat net voor de jaarwisseling bekendmaakte dat het voor 1 miljard dollar aandelen Intel had gekocht, zette de positie van de CEO onder druk.

Third Point, opgericht door de activist Dan Loeb, verweet Intel in een brief 'het leiderschap in de productie van chips’ verloren te hebben. Loeb drong erop aan om bepaalde onderdelen af te stoten of strategische alternatieven te overwegen. De Third Point-topman doelde onder meer op de overname van Altera, die Intel duur betaalde, maar weinig opleverde. Maar ook op het afstoten van de eigen chipproductie.

Technologische achtergrond

De druk van Third Point betekent het einde voor Swan. Hij stapt op. ‘Een klasbak’, noemt Loeb hem omdat hij snel plaats ruimt. Swan kwam na een interim-periode van zes maanden in januari 2019 aan het roer bij Intel, nadat de vorige topman, Brian Krzanich, moest opstappen vanwege een liefdesaffaire met een medewerkster.

Swan, die officieel op 15 februari vertrekt, wordt opgevolgd door Pat Gelsinger (59), die sinds 2012 aan het hoofd staat van het cloudbedrijf VMWare. Volgens een anonieme bron, die het persbureau Bloomberg citeert, is de keuze voor Gelsinger niet doorgedrukt door Third Point. De raad van bestuur van Intel wou zelf liever een CEO met een technologische achtergrond dan een financiële man.

Oudgediende

Voor Gelsinger is het een blij weerzien met het bedrijf waar hij zijn carrière op zijn 18de begon en waar hij meer dan 30 jaar aan de slag was. De ingenieur stond als technologisch directeur mee aan de wieg van de X86-processor, nog altijd de meest verspreide in de computerwereld. Gelsinger stapte in 2009 over naar het voormalige databedrijf EMC, en verkaste drie jaar later naar VMWare.