Investeringsgolf helpt Europese tech verankeren

De Belgische dataspecialist Collibra is een van de Europese techbedrijven die 100 miljoen euro of meer hebben opgehaald.

Het aantal erg grote kapitaalrondes bij Europese techbedrijven is in drie jaar verviervoudigd. Tegelijk gaan die bedrijven almaar minder op zoek naar een overnemer.

In de eerste negen maanden van het jaar hebben al zeker 52 techbedrijven in Europa een financieringsronde gehouden van minstens 100 miljoen euro. Als de trend aanhoudt, zouden het er over het hele jaar rond de 70 moeten zijn. Drie jaar geleden, in 2016, waren het er slechts 16.

Ook de opgehaalde bedragen zijn explosief gegroeid: van 3 miljard euro in 2016 naar 12 miljard in de eerste negen maanden van dit jaar. De cijfers staan in een rapport van de gespecialiseerde nieuws- en datasite Tech.eu en het betaaltechnologiebedrijf Stripe. Ze tonen aan dat een van de belangrijkste hinderpalen om een bloeiend Europees ‘tech-ecosysteem’ uit te bouwen, het gebrek aan verankering van grotere bedrijven in Europa, stilaan verleden tijd is.

De data wijzen erop dat techbedrijven er veel vaker dan vroeger voor kiezen om zelfstandig te blijven groeien, in plaats van te zoeken naar een exitmogelijkheid zoals een beursgang of een verkoop aan een derde partij. In 2017 gingen er nog 36 Europese techbedrijven naar de beurs, in 2018 nog 21 en dit jaar voorlopig nog maar 5. Het aantal overnames daalde geleidelijk van 629 in 2015 tot 555 in 2017 en 273 in de eerste negen maanden van dit jaar.

Structureel

Volgens techkenner Robin Wauters van Tech.eu, die het rapport regisseerde, gaat het om een structurele trend die te danken is aan de grotere beschikbaarheid van kapitaal voor groeibedrijven en van de grotere maturiteit van de Europese tech. Een minpunt is wel dat het kapitaal van de grote Europese techrondes voor driekwart van buiten Europa komt, uit Azië en de VS. De Japanse techreus Softbank pompte sinds 2015 in zijn eentje bijna 4 miljard euro in de Europese tech.

Een andere bedenking is dat de kapitaalinstroom niet heel breed gespreid is. Financiële technologie (fintech) trok in zijn eentje ruim een derde van het geld aan (34 deals voor 6,8 miljard euro sinds 2015). Andere Europese sterkhouders zijn transporttechnologie, voedingstechnologie, medische technologie en software.

Het geografische zwaartepunt van de Europese techbonanza ligt in Duitsland en het VK. In beide landen vonden sinds 2015 voor bijna 8 miljard euro aan grote kapitaalrondes plaats. Daarna volgt een middenmoot met Israël, Zweden, Frankrijk en Zwitserland, met bedragen rond 3 miljard euro.