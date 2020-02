Israëlisch leger als eliteschool voor cyberbeveiligers

Bedrijven van over de hele wereld trekken naar Tel Aviv om zich te wapenen tegen hackers. In het Silicon Valley van het Midden Oosten vinden ze getrainde elitesoldaten, die tijdens hun legerdienst leren hoe ze een cyberoorlog moeten uitvechten. ‘Een betere leerschool bestaat niet.’

We zoeken een Cybersecurity Architect Director met minstens tien jaar ervaring, luidt de vacature van AB InBev. De Belgische brouwer is in Tel Aviv op zoek naar specialisten in computerveiligheid om er The Beer Tech uit te bouwen, een Israëlisch cyberfort dat de brouwer wereldwijd moet beschermen tegen hackersaanvallen en andere cyberbedreigingen.

De keuze voor Tel Aviv is niet toevallig. Zowat alle grote techbedrijven trokken de voorbije jaren naar Israël, dat zichzelf met enige trots omschrijft als ‘start-upnatie’. Meer dan 320 multinationals richtten al een onderzoekscentrum op in Tel Aviv. Google, Apple, Baidu, Amazon en Microsoft: allemaal proberen ze met een eigen cyberafdeling in Tel Aviv te profiteren van de innovatie en kennis die er aanwezig is. De Israëlische cyberindustrie telt meer dan 450 bedrijven. Van alle risico-investeringen wereldwijd in jonge cybersecuritybedrijven vloeit een vijfde naar Israël.

Mannen hebben een verplichte legerdienst van drie jaar en meisjes twee jaar. De beste rekruten komen in de cyberdivisie terecht, waar ze alles leren van nieuwe technologie. Neil Corney CEO Citi Israel

De toestroom aan start-ups en multinationals deed Tel Aviv uitgroeien tot ‘het Silicon Valley van het Midden-Oosten’. De huizenprijzen swingen er de pan uit en aan de rand van de stad zijn rijen bouwkranen in de weer om nieuwe appartementen en grijze kantoorgebouwen neer te poten. Israël telt amper 8,5 miljoen inwoners, maar is goed voor ruim 6.000 actieve start-ups en staat wereldwijd op plaats drie van landen met het grootste aandeel universitair geschoolden.

Militair netwerk

Hoogstaand onderwijs maakt ongetwijfeld deel uit van het succes, maar steevast klinkt ook een tweede, belangrijkere verklaring. Het leger wordt beschouwd als misschien wel de belangrijkste technologische leerschool, meer nog dan de universiteiten. De start-upscene in Tel Aviv bestaat uit een netwerk van jongemannen die tijdens hun jaren van legerdienst de nodige technologische vaardigheden leren en kameraadschappen smeden die in het latere zakenleven van pas komen.



‘Driekwart van de mensen in start-ups zijn mannen met een militaire achtergrond die samen naar de universiteit gingen’, zegt Amir Mizroch, van Start-Up Nation Central, een non-profitorganisatie die Israëlisch ondernemerschap aanmoedigt.

Tamir Goren is een van de velen die tijdens zijn legerdienst de basis legde voor een start-up. Als gevechtspiloot leerde hij in zijn dienstjaren Ophir Bear kennen, een kolonel die aan het hoofd stond van het softwareontwikkelingsteam van de Israëlische luchtmacht. Samen richtten ze Cympire op, een trainingsplatform waar cyberbeveiligers kunnen leren hoe ze een hackersaanval moeten afweren.

‘Als gevechtspiloot bracht ik uren door in de simulator om te trainen wat we moesten doen als een raket op ons werd afgevuurd’, zegt Goren. ‘Datzelfde principe willen we toepassen in de training van het IT-personeel dat bedrijven moet beschermen tegen cyberaanvallen.’

Samen ontwikkelden de voormalige militairen een trainingsplatform. Cyberbeveiligers kunnen er simuleren hoe ze moeten reageren als de terreurgroep IS bijvoorbeeld gijzelsoftware installeert op de luchthaven van Entebe of als een gesofisticeerde hackingaanval plaatsvindt op hun bedrijf. Onder andere het Nederlandse consultingbedrijf KPMG gebruikt de technologie om zijn personeel op te leiden.

Van kolonel naar ondernemer

Ook Joab Rosenberg nam zes jaar geleden ontslag bij de inlichtingendienst van het Israëlische leger. Als kolonel had hij er de leiding over 800 data-analisten en moest hij ervoor zorgen dat uit enorme hoeveelheden data de beste conclusies en beslissingen werden genomen. Hij gebruikte die ervaring om Ment.io op te richten, een start-up die artificiële intelligentie gebruikt om online discussies in goede banen te leiden.

We zitten met een enorm tekort aan programmeurs. Als we er niet in slagen ook mensen van buiten het leger warm te maken voor de techsector, zullen we onze voorsprong verliezen. Amir Mizroch Woordvoerder Start-Up Nation Central

Bedrijven kunnen de software integreren in hun Slack-chatkanalen of Microsoft Teams, waarna uit online discussies vanzelf de beste opmerkingen gedistilleerd worden. ‘Als een collega telkens dezelfde persoon napraat, zullen zijn reacties niet zo zwaar doorwegen in de eindconclusie’, zegt Rosenberg. ‘De stagiair daarentegen die bijval krijgt uit verschillende departementen heeft misschien een belangrijk argument toe te voegen dat een veel hogere betrouwbaarheidsscore zal krijgen.’

Onder andere het communicatieplatform Slack en Silicon Valley-icoon Peter Thiel stopten het bedrijf geld toe.

Elite-rekruten

Dat het Israëlische leger een paar van ’s werelds beste cybersecurityspecialisten voortbrengt, is het gevolg van een doelbewust rekruteringsbeleid. Vroeger kreeg de luchtmacht de eerste keuze om de beloftevolste rekruten naar zich toe te trekken. Sinds tien jaar krijgt Unit 8200 voorrang, de afdeling cyberoorlog van het Israëlische leger. Het resultaat is een eenheid met de slimste koppen die tijdens hun legerdienst de geheimen van encryptie, hacking en cyberoorlog leren kennen.

De oprichters van de start-up Illusive ontmoetten elkaar in Unit 8200. ‘Een betere leerschool bestaat niet’, zegt medeoprichter Matan Kubovsky. Ze richtten een eigen bedrijf op dat zwakke plekken in IT-systemen installeert om de meest gesofisticeerde hackersaanvallen naar zich toe te trekken en uit te schakelen. ‘We zetten cybervallen om indringers uit te schakelen’, zegt Kubovsky.



Hypersnelle reactietijden

Het leger levert niet alleen programmeurs af voor cybersecuritybedrijven. Ook het innovatielab van de bank Citi in Tel Aviv ziet zijn cyberbeveiligingsexperts graag komen. ‘We gebruiken hier big data, tekstherkenning en artificiële intelligentie om toepassingen te ontwikkelen voor de bank’, zegt Nimrod Barak, die bij Citi verantwoordelijk is voor real time data-analyse. ‘Er komt veel expertise uit het leger. Bij geautomatiseerde tradingalgoritmes moeten we binnen de microseconde kunnen reageren op anomalieën. De cybersecurityexperts uit het leger zijn gespecialiseerd in die hypersnelle reactietijden.’

6.000 start-ups Met amper 8,5 miljoen inwoners telt Israël 6.000 actieve start-ups.

Voor Neil Corney, de CEO van Citi Israel, bestaat er geen twijfel over. ‘De militaire achtergrond is een van de belangrijke redenen waarom de Israëlische techsector het zo goed doet’, zegt de man met Britse roots. Gehuld in een simpel zwart T-shirt en met een keppeltje met Britse vlag voelt hij zich als een vis in het water in de start-upscene van Tel Aviv. ‘Mannen hebben hier een verplichte legerdienst van drie jaar en vrouwen twee jaar. De beste rekruten komen in de cyberdivisie terecht, waardoor ze al op 18-jarige leeftijd zeer intensief met technologie te maken krijgen.’

War for talent

Maar Tel Aviv is slachtoffer aan het worden van zijn eigen succes. ‘Het is nagenoeg onmogelijk geworden nog mensen aan te trekken die bij Unit 8200 hebben gezeten’, zegt Kubovsky, die zelf deel heeft uitgemaakt van het eliteteam. ‘Grote spelers als Google planten hier een volledig nieuw gebouw neer voor hun R&D-center en betalen krankzinnige lonen. Als start-up kunnen wij daar niet tegenop. Iemand die uit het leger komt, kan hier op 25-jarige leeftijd al 10.000 dollar per maand verdienen.’



In een land dat verdeeld wordt door religieuze, etnische, politieke en culturele breuklijnen is het geen evidentie verschillende bevolkingsgroepen te doen samenwerken.

De start-upspecialist Amir Mizroch ziet Israël daardoor afglijden in de rankings van ondernemingsvriendelijke landen. ‘Het is zeer moeilijk geworden nog talent aan te trekken’, zegt hij. ‘Alle blanke mannen werken ondertussen en nog komen we 15.000 technische profielen tekort. De jonge start-ups kunnen de beste programmeurs niet meer betalen, waardoor ze hun onderzoek en ontwikkeling moeten uitbesteden aan bedrijven in Bangladesh of Oekraïne.’

Volgens Mizroch ligt de oplossing in de grote delen van de bevolking die nog uitgesloten worden van de jobs in de Israëlische techsector. ‘We moeten ook Arabieren, ultraorthodoxe joden en vrouwen aan het werk krijgen.’

In een land dat verdeeld wordt door religieuze, etnische, politieke en culturele breuklijnen is het geen evidentie verschillende bevolkingsgroepen te doen samenwerken. Van de mensen die in de techsector werken, is amper 1,4 procent Palestijns. De Haredi, ultraorthodoxe joden die vrijgesteld zijn van legerdienst, vertegenwoordigen amper 0,7 procent van de werknemers. Nog geen kwart van de techwerknemers zijn vrouwen.