JPDVDG, de man achter de Belgische corona-app

Het cv van Jean-Paul de Ville de Goyet, die met zijn bedrijf DevSide het contract voor de Belgische corona-app binnenhaalde, leest als een wilde, maar niet altijd even succesvolle ondernemersrit.

Kent u MSN nog? De portaalsite van Microsoft maakte furore in de late jaren negentig, begin jaren 2000. Net op dat moment landt Brusselaar Jean-Paul de Ville de Goyet als stagiair bij de portaalsite om mee het uitzicht ervan te beheren. We moeten dat lezen op zijn goed gestoffeerde LinkedIn-pagina, want de man zelf was woensdag ondanks herhaaldelijk proberen niet bereikbaar. Binnen de wereld van de appbouwers, waar JPDVDG sinds 2009 in vertoeft, klonk luidkeels: 'Wie?'

JPDVDG is nochtans geen totale onbekende als appbouwer. In september 2009, amper twee jaar nadat de iPhone het idee van een software-applicatie voor de telefoon mainstream heeft gemaakt, start hij het bedrijf Appsolution. Vier jaar later verkoopt hij het aan het softwarebedrijf EASI. Hij surft daarbij mee op de eerste consolidatiegolf in de sector. 'Oudere' softwarebedrijven oordelen dat ze ontwikkelaars van mobiele applicaties in huis moeten halen om hun klanten ter wille te zijn.

Binnen de wereld van de appbouwers, waar JPDVDG sinds 2009 in vertoeft, klonk luidkeels: 'Wie?'

Hij blijft nog een jaar aan boord om de iOS-markt (het mobiele besturingssysteem van Apple) aan te boren en als consultant voor zijn eigen Appsolution-klanten, maar vertrekt dan weer. Het is wat exemplarisch voor de carrière van JPDVDG, waarin korte passages bij verschillende bedrijven als werknemer, ondernemer, investeerder of bestuurslid elkaar afwisselen. Het langst is hij actief bij RTL, waar hij tussen 2003 en 2008 actief is voor het erfgoedblad Renaissance Du Livre.

Als ondernemer heeft JPDVDG geen feilloos trackrecord. In 2007 waagt hij zich met Pumbby.com aan het model om reclame te tonen via de gsm. Na het faillissement van Pumbby krijgt JPDVDG zijn oude aandeelhouders achter zich aan, omdat hij het niet-concurrentiebeding als onderdeel van een kapitaalinjectie geschonden zou hebben. Hij zou met zijn nieuwe bedrijf Appsolution dezelfde activiteiten hebben ontwikkeld als Pumbby. JPDVDG wint de zaak wel.