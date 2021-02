Jeff Bezos opnieuw rijkste man op aarde

Het fortuin van Bezos bedraagt volgens de miljardairslijst van het persbureau Bloomberg meer dan 191 miljard dollar, omgerekend bijna 158 miljard euro. Dat is bijna een miljard dollar meer dan Musk heeft. Het aandeel Tesla daalde dinsdag met 2,4 procent, waardoor 4,6 miljard dollar aan beurswaarde verloren ging. De fabrikant van elektrische auto's was sinds vorig voorjaar bezig met een opmerkelijke opmars op de beurs in New York.