KBC breidt klantendienst via WhatsApp fors uit

Het aantal online kanalen waarmee je als klant met je bank kan praten, breidt in sneltempo uit. Eerder dit jaar maakte KBC het al mogelijk om bij een probleem ook te chatten met een medewerker via WhatsApp. De klant moest een centraal telefoonnummer toevoegen en kon zo chatten. Maar de functie, in februari opgestart, was al die tijd relatief beperkt.