Kan de Applebot Google inhalen?

De zakenkrant Financial Times merkte deze week op hoe het jongste mobiele besturingssysteem van Apple, iOS 14, al bepaalde zoekfuncties los van Google uitvoert. In de zoekfunctie van de iPhone komen nu zoekresultaten van Apple, niet van Google. De zoekopdrachten vervolledigen zichzelf als je begint te typen. Apple leert dus van het zoekgedrag van zijn miljard gebruikers.

Google betaalt naar schatting zo'n 10 miljard dollar per jaar om de toonaangevende zoekmachine te zijn in het ecosysteem van Apple.

Toch is lang niet iedereen overtuigd dat Apple Google wil en kan inhalen. Om te beginnen betaalt Google naar schatting zo’n 10 miljard dollar per jaar om de toonaangevende zoekmachine te zijn in het ecosysteem van Apple. Dat is zelfs voor Apple veel geld. Belangrijk is evenwel dat het Amerikaanse ministerie van Justitie pas een klacht indiende tegen Google omdat het concurrentie de kop zou indrukken. Ook in Europa scherpen toezichthouders hun mes. Als de deal met Google niet houdbaar blijkt, moet Apple alternatieven hebben.