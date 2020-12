Kleintjes hebben het moeilijk in Belgische gamesector

Het aantal gamebedrijven neemt toe in België. De pandemie en de lockdowns gaven de gamesector een stevige duw in de rug in 2020, maar lang niet iedereen in de sector profiteert daarvan.

De Flemish Games Association (FLEGA) registreert in 2020 114 actieve gamebedrijven in België, tegenover 95 vorig jaar. Zo'n 82 zijn gevestigd in Vlaanderen, 19 in Wallonië en 13 in Brussel. Overigens zijn er nog heel wat heel kleine studio's (soms zelfs zonder bedrijfsvorm) die aan hun eerste game werken en nog geen inkomsten hebben. Die zijn niet opgenomen in het overzicht. De helft van alle Belgische gamebedrijven zit in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

In die aantallen zitten zowel gamestudio's (meer dan de helft) als dienstenverleners en opleidingscentra zoals Howest DAE in Kortrijk.

De sector groeide een aantal jaren sterk. Maar de structurele zwakheden beginnen zichtbaar te worden. In 2019 bleef het aantal werknemers stabiel op 1.100. De exponentiële groei was al enkele jaren aan het verminderen, maar het is voor het eerst dat een stilstand opgetekend wordt.

Groot vs. micro

In 2019 zakte de totale omzet in de sector naar 70 miljoen euro tegenover 93 miljoen het jaar voordien. Het grootste deel van die omzet komt van Larian Studios in Gent, dat geen nieuw game uitbracht in 2019 en daardoor het totale cijfer naar beneden trok.

Baldur's Gate 3 Opening Cinematic

Voor 2020 zijn nog geen precieze cijfers beschikbaar, maar zowel de werkgelegenheid als de omzet zit in de lift, zegt David Verbruggen, de algemeen directeur van FLEGA. 'Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat hun omzet in 2020 zal toenemen.' Opnieuw is het vooral Larian dat het verschil zal maken. De Gentenaars lanceerden in september met veel succes de 'early access'-versie van het populaire Baldur's Gate 3.

Larian zit als enige Belgische bedrijf in de sector in de categorie van de bedrijven met meer dan 250 werknemers. De grote meerderheid, 84 procent, van de bedrijven telt tussen een en tien mensen en 25 procent is een onemanshow. ‘Onze gamebedrijven worstelen met hoge loonkosten en beperkte budgetten, waardoor het moeilijk is te groeien.'

De lockdowns deden mensen wel veel meer gamen, maar dat komt vooral de grote uitgevers en de bedrijven die al games in de markt hebben ten goede. Microbedrijven hebben het moeilijk in deze crisis. 'Investeerders die afhaken, beurzen die niet meer kunnen doorgaan, promotiekansen die wegvallen, mensen die ziek vallen. Dat leidt al snel tot verliescijfers die startende bedrijven wel degelijk pijn doen.'

Taxshelter

'We hebben ook zonder corona een tekort aan investeringen', gaat Verbruggen verder. 'We slagen er maar niet in voldoende investeerders te overtuigen. Velen zijn voorzichtig en bang. Ze kennen de sector ook niet goed. We hebben extra jobs en investeringen nodig en we hebben gezien dat de taxshelter in de audiovisuele sector wel werkt.'

Zo'n taxshelter is een fiscaal gunstregime waar film- en televisieproducties al 17 jaar van gebruikmaken.

Meer dan de helft van de gamestudio's zegt uit te kijken naar de taxshelter om toekomstige projecten te financieren. Toch is er ook weerstand tegen zo'n uitbreiding. 'Er zijn mensen in de audiovisuele sector die ons niet graag zien komen', legt Verbruggen uit. ‘Ze zijn bang dat ze een stuk van de taart gaan mislopen. Ze zien jammer genoeg niet dat nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan, zoals een videogame waar een animatieserie van wordt gemaakt. Je kan daar transmediaprojecten rond opzetten. Bovendien verwachten we een aanzuigeffect van investeerders die momenteel niet gebruikmaken van de taxshelter en de eerste jaren voorspellen we geen grote taxshelterbedragen voor videogames. Een oplossing kan zijn het globale plafond van de taxshelter te verhogen.’

Europa

Er is ook sprake van verzet door de Europese Commissie, maar volgens Verbruggen ziet het er op dat vlak goed uit. 'Het enige wat moet veranderen in de Belgische wetgeving is dat nu enkel Belgische uitgaven in aanmerking komen. De Europese Commissie wil dat ook Europese uitgaven onder de regeling vallen.' Gevraagd of dan niet het risico bestaat dat de Belgische tegemoetkoming vooral resulteert in buitenlandse werkgelegenheid, zegt Verbruggen dat de culturele test van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) dat voorkomt. Een van de voorwaarden van die test, die goedgekeurd is door Europa, is dat voor minstens de helft van de werknemers Belgische loonlasten worden betaald.