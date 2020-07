Kleintjes troeven Proximus af voor corona-app

De Brusselse app-ontwikkelaar DevSide en de Mechelse softwarebouwer Ixor moeten de Belgische corona-app maken. De kleintjes halen het zo van een monstercoalitie, met daarin onder meer Proximus en de Duitse IT-reus SAP.

De ontwikkeling van de Belgische corona-traceerapp, die tegen begin september de risicocontacten van besmette personen in kaart moet brengen, kan van start gaan. De interfederale werkgroep testing en tracing stelde de ministers van Volksgezondheid in het interministerieel comité voor het contract voor de app te gunnen aan een groep van Belgische kmo's. Hoofdindiener is de Brusselse appbouwer DevSide, de Mechelse softwaregroep Ixor is onderaannemer. Uit academische hoek leveren de VUB en de ULB input.

Die uitkomst verrast, want er lagen twee offertes op tafel. In het verliezende kamp zitten de Duitse IT-reus SAP, die de 'Corona-Warn'-app van Duitsland ontwikkelde, en telecomoperator Proximus. De jury van drie professoren, met onder meer cryptograaf en expert ter zake Bart Preneel, kiest zo voor een coalitie van de 'Belgische kleintjes'. Dinsdagavond lekte in De Tijd al uit dat DevSide het contract binnenhaalde. Dat ontlokte een storm aan kritiek, omdat DevSide onooglijk lijkt: op LinkedIn telt het vijf medewerkers, het balanstotaal is nog geen 700.000 euro en de naam van het bedrijf was tot juni nog JPDVDG.com, naar eigenaar Jean-Paul De Ville de Goyet.

SAP zou de Duitse app ook bij ons hebben willen uitrollen, maar toonde volgens ingewijden 'weinig bereidheid aanpassingen naar de Belgische context' te doen.

De Ville De Goyet, woensdag niet bereikbaar voor commentaar, springt niet alleen in bad. Hij krijgt de rugdekking van de Mechelse softwaregroep Ixor, die met 70 werknemers en een omzet van zeven miljoen euro wel iets meer 'body' heeft om de klus te klaren. De app moet binnen strakke lijnen lopen. Die zijn uitgetekend door de IT-organisatie Smals van Frank Robben, IT-tsaar van de overheid, in een - zuiver Franstalig - bestek van 76 pagina's. Zo moet de traceerapp vertrekken van de bluetoothstandaard die Preneel op Europees niveau ontwikkelde. Vreemd genoeg moeten de bedrijven de Duitse 'Corona-Warn'-app als fundament nemen.

Smartphones wisselen via bluetooth sleutels uit om zo te weten wie wanneer te dicht bij elkaar in de buurt kwamen. Bij een positieve besmetting kan een gebruiker met een unieke code zijn sleutels op een centrale plaats opladen, waar andere smartphones checken of er een risicocontact was. Dat basisprincipe is al klaar, DevSide en Ixor moeten maken dat er begin september een downloadbare app is. Die moet een heldere interface hebben die gebruikers aanzet tot de juiste actie bij een melding als ze in contact kwamen met een besmette persoon. Ook de interactie met de Belgische gezondheidszorg-IT wordt een uitdaging.

Net dat laatste was het breekpunt om niet voor de reuzen Proximus, SAP en DXC Technology te kiezen, is te horen. In Duitsland ontwikkelde SAP, samen met Deutsche Telekom-dochter T-Systems, een app die al 15 miljoen keer gedownload is. Het bedrijf zou die ook bij ons hebben willen uitrollen, maar toonde volgens ingewijden 'weinig bereidheid aanpassingen naar de Belgische context' te doen. Er was ook een probleem met het opslaan van data van besmette 'sleutels'. In Duitsland werkte SAP daarvoor met T-Systems, in België keek het naar Proximus. Maar in ons land is besloten de servers bij Sciensano te hosten.

De vraag is wel of de keuze voor een aantal kleinere Belgische kmo's later niet als een boemerang in het gezicht terugkeert. Er is in sturing voorzien van experts zoals Preneel. Een app uit een ander land kun je ook niet zomaar 'kopiëren', zegt Jelle Prins, die de eerste apps van Uber en Booking.com mee ontwikkelde en nu aan de Nederlandse corona-app meewerkt. 'Je wint natuurlijk wat als je code uit een ander land gebruikt. Maar er is nog heel veel werk dat je niet ziet en dat politieke besluitvorming vereist. Denk maar aan de melding die je krijgt als je in contact kwam met een besmette persoon. Welk behandelperspectief je dan voorstelt, vereist keuzes. Als je code downloadt, heb je daar geen zicht op.'