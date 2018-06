Krappe arbeidsmarkt jaagt Belgische starter naar Londen

Het Leuvense e-learningplatform Datacamp, dat wereldwijd 2,6 miljoen gebruikers telt, groeit als kool. Maar in België botst het op de limieten van een ‘erg krappe’ arbeidsmarkt.

Na Leuven en New York opent de Leuvense scale-up Datacamp nu ook een vestiging in Londen. Er is in de Britse hoofdstad veel interesse van bedrijven om hun personeel op het platform van Datacamp om te scholen tot dataspecialisten. Maar dat is niet de enige reden. Het bedrijf moest ook noodgedwongen in Londen rekruteren, omdat het de vacatures in de Leuvense thuisbasis niet snel genoeg gevuld krijgt. ‘Het is niet gemakkelijk om een bedrijf op te schalen vanuit België’, stelt Jonathan Cornelissen, CEO van Datacamp.

Belgiës notoir krappe arbeidsmarkt kan de snelle groei van het e-learningplatform, waarop gebruikers via interactieve sessies bijleren hoe data te verwerken, niet aan. Datacamp telt 2,6 miljoen gebruikers, waarvan een kleinere betalende gebruikersbasis goed is voor een recurrente jaaromzet van 17 miljoen euro. Bijna tachtig werknemers, gelijk verspreid over de Verenigde Staten en Europa, bouwen de IT-architectuur van het platform en produceren lessen over de programmeertalen R, Python en SQL.

Vacatures

Het ging niet zonder moeite om de basis in Leuven te laten meegroeien. ‘Het is heel erg moeilijk om software-ingenieurs te vinden in België’, waarschuwt Cornelissen. ‘Begin dit jaar stonden er vijftien vacatures open, al konden we dat gat ondertussen dichten.’ Het bedrijf was ook heel lang op zoek naar een hoofd voor het Leuvense ingenieursteam. ‘Er zijn niet zoveel mensen in België die een team van dertig ingenieurs kunnen leiden.’ Dat is zowel te wijten aan de ‘erg krappe’ arbeidsmarkt, als aan het beperkte starterswereldje.

Profiel Datacamp Onlinelearningplatform met 2,6 miljoen gebruikers

In verschillende rondes 6 miljoen dollar aan kapitaal opgehaald.

Jaarlijkse recurrente omzet: 17 miljoen euro

CEO: Jonathan Cornelissen

Vestigingen in New York, Leuven en Londen

Zelfs een heuse stunt vorig najaar bracht geen zoden aan de dijk. Datacamp beloofde toen een tekenbonus van 15.000 euro voor competente software-ingenieurs in spe die hun studies vaarwel zeiden en meteen voor het bedrijf kwam werken. ‘We hebben door die actie verrassend genoeg niemand kunnen rekruteren.’ Leuven blijft de Europese uitvalsbasis en eerste ingenieurshub van het bedrijf. Maar dat blijft alleen ‘zolang het kan.’ Cornelissen zegt rationeel te zijn over het evenwicht tussen Datacamps groei en de loyauteit aan België.

India

Het is ironisch dat Datacamp worstelt met de krappe arbeidsmarkt. Het bedrijf kapitaliseert net op de schaarste aan dataspecialisten op de arbeidsmarkt. Ons land heeft tegen 2020 nood aan 7.000 dataspecialisten, zo becijferde technologiefederatie Agoria recent. Op dit moment stevenen we af op een tekort van 4.000 van de 7.000 profielen. Met korte, interactieve lessen probeert Datacamp zijn gebruikers een ‘datageletterdheid’ aan te brengen.

35 procent Gebruikersbasis 35 procent van de gebruikersbasis van Datacamp komt uit de Verenigde Staten.

Het aanbod slaat vooral aan in de Verenigde Staten, met 35 procent van de gebruikersbasis. Prestigieuze universiteiten, zoals die van Harvard, nemen wel dataopleidingen in hun curriculum op. Maar Datacamp vreest geen concurrentie. ‘Die opleidingen zijn voor een kleine groep, die zich wil omscholen tot expert’, aldus Cornelissen. ‘Maar er is een grotere groep die al op de arbeidsmarkt actief is en een basiskennis rond data wil.’ De meeste gebruikers komen uit de financiële, gezondheids- en technologiesector. Maar het onderscheid verdwijnt: ook marketing en HR laten zich leiden door data.