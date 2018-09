Kurzweil: 'Er wacht een toekomst van extreme overvloed'

Informatietechnologie is de voorbije decennia altijd maar goedkoper geworden. Dat gaat nu ook gebeuren met fysieke goederen, zo valt af te leiden uit de voorspellingen van de technoloog Ray Kurzweil.

De Amerikaanse uitvinder en futurist Ray Kurzweil sloot het professionele luik af van het technologiefestival SuperNova in Antwerpen.

Sinds de jaren zestig stellen technologen de systematische verdubbeling vast van de rekenkracht van computers. In de jaren zeventig werd die geraamd op een verdubbeling elke 18 maanden. Dat gaat gepaard met een pijlsnelle vermindering van de prijs van die rekenkracht.

Eigenlijk is die trend al langer bezig, zegt Kurzweil, die verwees naar de Amerikaanse censusadministratie, die al sinds 1890 elektrische toestellen met ponskaarten begon te gebruiken. De opgaande curve van de performantie van de informatietechnologie werd door niets tegengehouden, zelfs niet door de Wereldoorlogen.

3D-printing

Hetzelfde geldt voor voedsel. Verticale landbouw gaat het mogelijk maken alle omgevingsfactoren te controleren en de productie aanzienlijk op te voeren. Hernieuwbare energie, met de productie van met name zonnepanelen, gaat ook de weg op van steeds grotere efficiëntie en lagere prijzen.

Gezondheidszorg

Kurzweil ziet ook baanbrekende vooruitgang in de gezondheidszorg. Immuno- en stamceltherapie zullen de komende decennia het menselijk leven aanzienlijk verlengen en een antwoord bieden op de meest voorkomende doodsoorzaken zoals kanker en hartkwalen.

Gevraagd of die vooruitgang niet erg ongelijk zal worden verdeeld, verwees hij naar de smartphone. Die evolueerde van een zwaar en peperduur instrument naar een apparaat dat ook in arme landen massaal verspreid is.