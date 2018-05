LCD-fabrikanten vrezen voor einde van hun iPhone-tijdperk

De aandelen van enkele fabrikanten van LCD-beeldschermen hebben een duik genomen na berichten dat Apple voor al zijn nieuwe iPhones zou overstappen op OLED-technologie. Analisten trekken dat nieuws wel in twijfel.

De grootste koersduik, tot 21 procent tijdens de handel in Tokyo, was weggelegd voor Japan Display. Sharp zag zijn beurswaarde ruim vier procent dalen. Beide bedrijven behoren tot de belangrijkste leveranciers van LCD-schermen voor de iPhones van Apple.

Aanleiding voor de koersverliezen was een bericht in het Koreaanse IT-vakblad Electronic Times. Daarin stond te lezen dat Apple vanaf volgend jaar voor al zijn nieuwe iPhone-modellen zal overstappen op het gebruik van OLED, een andere beeldschermtechnologie. De belangrijkste leverancier van die beeldschermen, het Zuid-Koreaanse LG Display , werd op dat nieuws dan weer fors duurder. Het steeg tijdens de handel met bijna 6 procent.

OLED versus LCD LCD-schermen (Liquid Crystal Display) zijn opgebouwd uit vloeibare kristallen die langs de achterkant verlicht worden, de zogeheten backlichting-techniek. Die achterverlichting doet de kristallen verkleuren en tovert zo het gewenste beeld op het scherm. Een OLED-scherm heeft die backlighting niet nodig omdat elke pixels in zo’n scherm zelf kan oplichten. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat de kleuren helderder en het contrast groter zijn. LCD heeft het bijvoorbeeld moeilijk met pikzwarte pixels, OLED niet. De kostprijs van OLED blijft echter nog een belangrijke hinderpaal voor de doorbraak ervan. De technologie is een belangrijke factor in het hoge prijskaartje van de iPhone X (1159 euro in ons land). Een technisch nadeel van OLED is dat het beeld soms kan ‘inbranden’, waardoor de beelden zichtbaar blijven nadat het toestel werd afgezet.

Apple gebruikt momenteel alleen OLED voor zijn duurste model, de iPhone X. De technologie biedt heel wat voordelen tegenover LCD (zie inzet), maar is duurder en nog niet op dezelfde schaal beschikbaar als LCD. Samsung is momenteel de enige leverancier van OLED aan Apple, maar het Amerikaanse bedrijf probeert al een tijdje om nog andere leveranciers te vinden. Het wil immers niet te afhankelijk zijn van het bedrijf dat op de smartphonemarkt ook zijn belangrijkste concurrent is.

LG Display zou een logische tweede leverancier kunnen zijn, maar dat bedrijf heeft het moeilijk om zijn OLED-productie op te schalen naar massaproductie. En dat is ook de reden dat analisten niet denken dat Apple al volgend jaar OLED op al zijn nieuwe iPhones zal kunnen introduceren. Pas tegen 2019 zou dat haalbaar zijn, denken ze.

Apple verkocht vorig jaar in totaal bijna 217 miljoen iPhones (alle modellen). Volgens analisten zou LG Display pas over twee jaar in staat zijn om zijn OLED-productie voor Apple te verdubbelen, van 5 naar 10 miljoen stuks.

In elk geval geeft de reactie van de beurs aan dat er veel op het spel staat voor de fabrikanten van LCD-technologie. Japan Display, het bedrijf dat in 2012 ontstond uit de fusie van de displayafdelingen van Hitachi, Toshiba en Sony, reageerde te traag op de omschakeling naar OLED. Het bedrijf zit financieel in moeilijke papieren en zoekt investeerders om de omschakeling naar OLED te financieren. Maar het denkt pas tegen 2019 een productielijn operationeel te hebben.