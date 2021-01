LIVEBLOG | Techevenement CES start virtuele editie

De noodzakelijkerwijs digitale editie van CES komt met heel wat voordelen voor de exposanten en bezoekers. 'Dit zal een impact hebben op de toekomst van de beurs. We evolueren naar hybride evenementen', zegt Hendrik Heyrman, saleshoofd van Hyper in Europa, Japan en Australië. Het bedrijf uit Silicon Valley ontwikkelt mobiele accessoires zoals opladers en docking stations voor Apple.

De Belg zegt op een normale CES gedurende vier dagen 'honderd keer' per dag hetzelfde verhaal te moeten vertellen. Nu kan hij de presentaties en babbels spreiden tot eind deze maand. 'De digitale editie is veel relaxter. Als je extra betaalt, kan je langer van het CES-platform gebruikmaken.' Voor rondleidingen door de virtuele stand en het tonen van product video’s, catalogus en prijslijst.

Voor de meetings gebruikt Heyrman Google Meet, 'dat bespaart klanten en potentiële klanten dat ze eerst moeten inloggen op de CES-site'. 'Ik ben benieuwd of het meevalt.' Het echte face-to-face contact valt weg, maar een groot voordeel is dat Heyrman de klantengesprekken kan verdelen over zijn team. 'Normaal reis ik alleen af naar Las Vegas, want je moet op een kost van 10.000 euro per persoon rekenen. Nu kan ik onbeperkt aantal medewerkers inschakelen voor de meetings, dat is heel efficiënt.'