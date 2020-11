Laat AI jouw e-mail schrijven

GPT-3 is niet enkel het beste taalmodel in de wereld van de artificiële intelligentie. Het legt ook de basis voor een hele reeks nieuwe bedrijven. Jonge ondernemers willen je alvast helpen bij het schrijven van e-mails.

Spendeer je te veel tijd in je inbox? Wel, de eerste stap is te beseffen dat je niet alleen bent. De gemiddelde kenniswerker is meer dan twee uur per dag bezig met het lezen en schrijven van e-mails. Wereldwijd brengen we elk jaar meer dan 500 miljard uur door met e-mails. Dat is tenminste wat OthersideAI beweert, een Amerikaans bedrijfje dat pas 2,6 miljoen dollar ophaalde om je mails te laten schrijven met artificiële intelligentie (AI).

GPT-3

Die AI is gebaseerd op een taalmodel dat we in deze column al eerder hebben vermeld, GPT-3. Dat model, gemaakt in de schoot van de Amerikaanse organisatie OpenAI, maakt heel menselijk uitziende teksten op basis van statistische patronen. Het oefent zich met onnoemelijk veel teksten in allerlei talen. Er zijn bedrijven die het model op beperkte basis mogen gebruiken voor bepaalde diensten. Zo probeerden we in onze vorige column shortlyread uit, dat helpt bij het schrijven van verhalen. OthersideAI heb ik nog niet kunnen proberen, er zijn nog tienduizend wachtenden voor mij.

GPT-3 begrijpt niets van de wereld, maar kan wel e-mailen.

Op Twitter toont het bedrijfje wel verbluffende voorbeelden van wat de mailschrijvende AI in haar mars heeft. De gebruiker schrijft in een bondige stijl de belangrijkste inhoudelijke punten op, en de AI maakt er een heuse e-mail van. OthersideAI zegt dat ze daarbij meer doen dan een sluis openzetten naar GPT-3. De nogal tomeloze creativiteit van GPT-3 moet worden ingeperkt om ongelukken te voorkomen.

Als de gebruiker toch niet tevreden is over het resultaat, volstaat het opnieuw op de knop 'generate email' te klikken om een bijgestuurde versie te bekomen. Wie probeert haatberichten te maken, botst wellicht al snel op de beveiliging die op GPT-3 zit en die moet voorkomen dat het model wordt misbruikt om op grote schaal aanstootgevende berichten te verspreiden. Ook vallen lange, diepgaande en genuanceerde e-mails buiten het bereik van de AI, wordt gewaarschuwd.

OthersideAI is niet het enige bedrijf dat GPT-3 gebruikt voor het schrijven van e-mails. Ook Compose en Magic Email zijn in die sector actief. Nog andere bedrijven gebruiken GPT-3 voor het genereren van marketingteksten of voor non-player characters (NPC) in games.

Intelligentie

Terwijl de meeste experten benadrukken dat GPT-3 niet redeneert en niet begrijpt wat het schrijft, beweren sommigen toch voorbodes te zien van echte intelligentie. Wat meteen massa's vragen oproept zoals wat echte dan wel valse intelligentie is.

Topman Sam Altman van OpenAI zegt in een interview met de Financial Times dat GPT-3 een voorloper kan zijn van een artificiële intelligentie met een breed doel. Artificiële intelligentie is tot nog toe vooral sterk in wel omschreven taken zoals een bepaald game winnen of een tekst vertalen. Maar GPT-3 lijkt een systeem te zijn dat veel verschillende toepassingen kan ondersteunen.