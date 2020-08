Lage landen bundelen krachten voor slim mondmasker

Vlaamse en Nederlandse ingenieurs werken aan een ‘slim’ mondmasker dat kan dienen om revaliderende covidpatiënten vanop afstand op te volgen.

De kans is groot dat u de voorbije weken een haat-liefdeverhouding heeft ontwikkeld met uw mondmasker. Het biedt enige bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus, maar het is oncomfortabel en kan bij verkeerd gebruik totaal nutteloos zijn. Artsen en ingenieurs zien daarom wel wat in een ‘slim’ masker, dat sensoren en data gebruikt om die nadelen te counteren.

De kerntechnologie daarvoor werd al grotendeels ontwikkeld door het Eindhovense Holst Centre, een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingslabo van het Vlaamse onderzoekscentrum Imec en zijn Nederlandse tegenhanger TNO. Zij bundelen nu de krachten met het Gentse innovatie- en ontwikkelingsbedrijf Forcit Benelux om het slimme masker te ontwikkelen en commercialiseren.

Microfoontje

Vandaag bestaan alleen slimme maskers voor industrieel gebruik, zonder medische certificering. Henri Jacobs CEO Forcit Benelux

‘De initiële vraag naar een slim medisch masker kwam van de longarts Ludo Verougstraete’, zegt Henri Jacobs van Forcit Benelux. ‘Vandaag bestaan alleen slimme maskers voor industrieel gebruik, zonder medische certificering.’

‘We hebben al een eerste prototype klaar dat gebruikt zal worden door een testpubliek van deelnemende artsen. Het masker bevat een microfoontje om de stem van de drager te versterken. Onder meer bij operaties is het belangrijk dat de arts goed begrepen wordt.’ Het masker geeft ook aan wanneer het filter vervangen moet worden. Het wordt gemaakt met 3D-printing en maakt connectie met een bluetoothverbinding.

In die testfase wordt ook de basis gelegd voor een gesofisticeerder masker van de tweede generatie. ‘De ingebouwde microfoon is tegelijk een sensor die ademhalingsdata registreert, die vervolgens geanalyseerd worden door een lerend algoritme. Het doel is een mondmasker voor patiënten te ontwikkelen dat allerlei parameters, zoals de zuurstofsaturatie en het ademhalingsritme, vanop afstand kan monitoren. Vandaag moeten patiënten regelmatig naar het ziekenhuis komen om ademhalingstesten te ondergaan.’

Revalidatie

Schermvullende weergave

Het monitoren van zieke of revaliderende covidpatiënten is een voor de hand liggende toepassing. Maar Jacobs benadrukt dat de oplossing ook perfect gebruikt kan worden voor de monitoring van andere ziektes zoals tbc of ebola. Ook hopen de initiatiefnemers op termijn een masker van de derde generatie te ontwikkelen dat ook buiten de medische sector kan worden gebruikt. ‘Denk aan brandweermannen of werknemers in de chemie, die een waarschuwing krijgen als ze giftige stoffen inademen.’

De uitdaging zit onder meer in de verwerking van de sensoren in een wasbaar en plooibaar product dat dagelijks gebruikt kan worden, vertelt Jacobs. Voor de productie is Forcit onder meer in gesprek met Tenco DDM, een Genks bedrijf dat veel ervaring heeft met speciale coatings. Een adviesraad met onder anderen Piet Verhoeve (Flanders Health), Pascal Verdonck (MedTech Flanders) en Bart van Der Roost (neoScores) gaat het ontwikkelingstraject mee opvolgen .

Forcit is met verschillende partijen in gesprek om naar schatting 2,5 miljoen euro op te halen om de eerste en tweede fase te financieren.