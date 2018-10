Legrand Inconnu | Communisten

Peter Thiel, enfant terrible van Silicon Valley, doet een boude uitspraak over de toekomst van het internet. Met in de hoofdrollen crypto en Artificiële Intelligentie.

Peter Thiel is een intelligent en ondernemend mens, ook al is hij een supporter van de Amerikaanse president Donald Trump. De vijftigjarige Duitser-Amerikaan-Nieuw-Zeelander richtte ooit het betalingsdienstenbedrijf Paypal op, dat hij later verkocht aan eBay, waardoor hij miljardair werd. Hij was de eerste externe investeerder van Facebook, verkocht een deel van die participatie waardoor hij nog meer miljardair werd, maar blijft in de raad van bestuur zetelen.

Ondertussen richtte hij ook Palantir op. Dat is een heel verhaal op zich. Thiels ervaring in online betalingsverkeer omvatte ook de strijd tegen fraudeurs. Kennis die je ook kan gebruiken in de strijd tegen terreur. Palantir gebruikt big data en menselijke analisten om verdachte activiteiten te detecteren. De CIA was een vroege investeerder in het bedrijf.

Peter Thiel op The Rubin Report

Wat heeft Thiel gestudeerd, vraag je je misschien af. Is hij een meesterprogrammeur, een supertechnoloog? Zijn eerste universitaire opleiding was filosofie, vervolgens rechten. Van dat laatste zei hij dat het typisch iets is wat je studeert als je als jongere niet weet wat te doen. Over zijn filosofiestudie toont hij zich enthousiaster.

In elk geval lijkt filosofie zijn vermogen te hebben aangescherpt om polemische uitspraken te doen. Bijvoorbeeld: ‘Als crypto libertijns is, dan is artificiële intelligentie communistisch.’ Dat zei hij onlangs op de politieke talkshow ‘The Rubin Report’, te bekijken op YouTube. Crypto slaat op de hele sector van virtuele munten zoals bitcoin. ‘Iedereen denkt dat crypto libertijns is omdat je al die ideeën hebt over gedecentraliseerd geld en dergelijke zaken’, zegt Thiel. Maar dan kan je net zo goed zeggen dat AI aan de andere kant van het spectrum ligt, de kant van het centralisme en het collectivisme, stelt de ondernemer.

Als crypto libertijns is, dan is artificiële intelligentie communistisch. Peter Thiel

‘De tweedeling crypto versus AI gaat over hoe de toekomst van het computertijdperk er zal uitzien: meer gecentraliseerd of meer gedecentraliseerd.’ En hij gaat voort: ‘AI kan veel betekenissen hebben, maar als het gaat over grote databanken die door grote overheden worden gecontroleerd en die mensen effectiever kunnen bewaken, dan is dat iets dat het communisme efficiënter, angstaanjagender en totalitairder kan maken dan het ooit in de 20ste eeuw is geweest. Het is geen toeval dat de Chinese regering crypto haat en AI aanbidt.’

Pendelbeweging

De geschiedenis van de informatietechnologie lijkt een pendelbeweging te maken, van het centralisme van de jaren zestig met grote mainframecomputers naar het decentralisme van de jaren negentig met personal computers en het internet en nu terug naar het centralisme van de grote databanken.

Een auteur als Yuval Noah Harari schildert in zijn recentste boek ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’ een angstaanjagend beeld van het samengaan van informatietechnologie met neurowetenschappen en biotech. Dat kan bedrijven en overheden in staat stellen hun onderdanen en klanten tot op het niveau van hun gedachten te controleren.

Het zijn nuttige waarschuwingen, maar zoals meestal moet je zwart-wittegenstellingen kritisch bekijken. Niet alle AI en data-analyse is van het bigbrothersoort. Palantir vermarkt zichzelf als een manier om terreur te bestrijden zonder de privacy op grote schaal te schenden. Ook zegt het bedrijf dat het nog altijd menselijke experts nodig heeft en dat AI alleen niet volstaat.

Crypto kent ook ondoorzichtige machtsconcentraties. Wie decentralisatie wil nastreven, kan ook een beroep doen op andere technologie dan crypto. Deze week kondigde Tim Berners-Lee, de vader van het web, nog aan dat hij een bedrijf opricht dat een decentraliserende technologie promoot.