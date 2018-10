Hoe en wat moeten we leren in een tijdperk van lerende machines? Een Canadese onderwijsexpert organiseert er een eigenzinnige cursus over.

Het was in 2008 dat ik de allereerste Massive Open Online Course (mooc) volgde. Hij stond niet op de inmiddels bekende leerplatformen zoals Coursera of EdX, maar op een sobere site beheerd door de Canadese onderwijsexperten George Siemens en Stephen Downes. Het was een netwerk van tientallen blogs die wekelijks onderwerpen publiceerden, en al die posts werden via RSS gebundeld voor de deelnemers. RSS (‘Rich Site Summary’ of ‘Really Simple Syndication’) is een oude, maar nog altijd gebruikte webtechnologie die updates op verschillende sites bundelt in een lijst van artikels.

Nog niet zo heel lang geleden werd meewarig geglimlacht over RSS. ‘Een oude technologie van geeks die nooit gemeengoed werd’, luidde het oordeel. In tegenstelling tot Facebook en Twitter, die zich opwierpen als de plekken bij uitstek waar het online leven zich afspeelt. Het succes leek onstopbaar en voor nogal wat mensen kromp het wereldwijde web tot een paar apps op hun smartphone, waaronder uiteraard Facebook.

Eigen data

Ondertussen liggen Facebook en Twitter onder vuur na tal van schandalen. Veteranen die vasthielden aan blogs, RSS en een geloof in een open wereldwijd web hopen nu dat er een nieuw en beter web komt. De vader van het web himself, Tim Berners-Lee, reist de wereld rond met een technologisch project om dit tot stand te brengen. Burgers gaan zelf hun data controleren. Of dat is toch het streven.

Dat nieuwe web biedt ook nieuwe mogelijkheden voor wie wil bijleren. Stephen Downes lanceerde deze week een nieuwe mooc: E-Learning 3.0, over ‘gedistribueerde leertechnologie’. De cursus is niet alleen gericht op onderwijsmensen, maar op alle mensen die leren, in principe iedereen dus. De filosofie is die van de allereerste mooc in 2008. Elke week komt er een nieuw onderwerp aan bod, maar dat is gewoon een insteek. Het is de bedoeling dat er nieuwe kennis wordt gecreëerd en dat iedereen daaraan deelneemt. De deelnemers maken de cursus, Downes levert de structuur en schetst de geschiedenis van het web.

Connecties

In een eerste fase was het web vooral gebaseerd op het zogeheten client-servermodel, waarbij gebruikers pagina’s konden oproepen van sites die op een server, of grote computer, stonden. Het web 2.0 is gebaseerd op data en platformen. Facebook kwam daaruit voort. Bij het web 3.0 vermindert het belang van die platformen en is er meer rechtstreekse interactie tussen gebruikers - het ‘gedistribueerde web’. Learning 3.0 wil het ethos van dat gedistribueerde web toepassen: je leert van elkaar, in een netwerk. De deelnemers worden aangemoedigd een eigen website of bloggingapplicatie te gebruiken en hun bijdragen de tag #el30 mee te geven. Die tag laat toe al die inhoud te bundelen op de site van de mooc en te delen via email en RSS.

Het hele idee is connecties te creëren tussen websites en blogs, en een stroom van conversaties en samenwerkingen op gang te brengen via dat netwerk. Inhoudelijk gaat het zowel over wat leren betekent voor de mens in een tijd van zelflerende machines, als over de technologie achter het nieuwe web. Er zal worden geëxperimenteerd met blockchain en we zullen leren omgaan met technologie die luistert naar exotische namen als InterPlanetary File System (IPFS). De student - ‘the learner’ klinkt zoveel beter - verzamelt ook zelf data over zijn leeractiviteiten: wat is het resultaat? Niet op een of andere test, maar concreet op het werk bijvoorbeeld? Die data zijn dan eigendom van de gebruiker en niet van een of andere instelling die enkel naar het eigen kleine universum kijkt.

Zelf doen