Leuvense BioRICS detecteert na stress ook infecties

Mindstretch voorspelt of iemand afstevent op een depressie of burn-out.

De algoritmes van BioRICS, een spin-off van de KU Leuven, pikken op wanneer een lichaam een infectie ondergaat. De technologie wordt de komende maanden gevalideerd bij een buitenlands farmabedrijf.

'Ik geloof enorm in het vallen en opstaan om er dan te komen', zegt Daniel Berckmans halverwege ons gesprek. Hoewel de KU Leuven-hoogleraar met zijn software en bedrijf BioRICS grote namen als Bosch, Adidas en AC Milan overtuigde, brak hij financieel nog geen potten. Met een versterkt team en een nieuw product hoopt hij daar verandering in te brengen.

Met zijn gepatenteerde algoritmes, die de fysieke en mentale (stress) gezondheid van voetballers en racepiloten in kaart brengen, slaagt Berckmans er sinds kort ook in infecties in het lichaam te detecteren. De software monitort daarvoor in real time hartslag en beweging - data die een Fitbit of andere sporthorloge uitspuwt - en slaat alarm als er afwijkingen zijn in de basale, fysieke en mentale componenten van de energiebalans. De professor heeft over dat principe meer dan 300 artikels in wetenschappelijke tijdschriften op zijn conto.

Schermvullende weergave De stressmeting van een racepiloot. ©rv

Half miljoen euro

De technologie werd succesvol getest op zes mensen. Berckmans: 'Daarbij pikte het algoritme nauwkeurig twaalf niet-specifieke infecties op.' De volgende stap is de validatie bij een buitenlands farmabedrijf, waarbij 100 mensen worden getest en bloedanalyses de wetenschappelijke onderbouw moeten verzekeren. Daarna volgt een Europese test met 400 mensen, om te kunnen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en de industrie en overheden te overtuigen dat de technologie werkt.

Zodra die hordes zijn genomen, mikt de professor op een internationale doorbraak. Om die ambitie waar te maken haalde hij bij de aandeelhouders, 'family, friends and fools', een half miljoen euro op. Ook het team wordt versterkt. Hans Wilmots, tot voor kort de CEO van het advieskantoor BDO België, neemt de teugels in handen. De verkoop en businessdevelopment worden versterkt met Edward de Boer, voormalig topman van het sporttechnologiebedrijf Inmotio Nederland.

Schermvullende weergave BioRICS versterkt zich met Hans Wilmots die overkomt van advieskantoor BDO. ©Dries Luyten

Wilmots begint meteen de zoektocht naar externe investeerders en een 'paar' miljoen euro. Het businessplan van BioRICS gaat binnen vijf jaar uit van 50 miljoen euro omzet, tegenover 330.000 euro vorig jaar. Met 40 tot 60 medewerkers, tegenover de huidige tien.

Burn-out

De infectiedetector wordt toegevoegd aan de drie bestaande productlijnen van BioRics. Mindstretch, de basissoftware, meet aan de hand van de hartslag (Fitbit) de stressniveaus en voorspelt depressies en burn-outs. De app (in de appwinkels van Google en Apple) is een maand gratis te testen, daarna kost het gebruik 10 euro per maand.

Bedrijven zetten de technologie in om hun personeel - op anonieme basis - te monitoren. 'Als in één filiaal veel meer stress is dan in de andere vestigingen, weet een CEO dat de leiding of de taakverdeling anders moet', zegt Wilmots. Zes bedrijven - actief in consultancy, sport, telecom, pakjeslevering en financiële sector - zijn klant. Ook defensie en veiligheidsdiensten, die continu onder druk staan, vormen een doelgroep.

Berckmans en BioRICS ontwikkelden ook een systeem dat via de neustiptemperatuur en de hartslag voorspelt wanneer een autobestuurder in slaap zal vallen - een kwartier voor de chauffeur dat zelf beseft. Via de Duitse reus Bosch wil Berckmans de autowereld binnenbreken. Het is wachten tot de kostprijs van de sensor die in het dashboard moet, halveert van 10 tot 5 euro.

Watervlooien

BioRICS meet met zijn software tot slot stress bij dieren. Wilmots: 'Er worden jaarlijks 65 miljard dieren geslacht. Door stress halen velen de slachtbank niet. Stress onderdrukt het immuunsysteem, waardoor de kans op ziektes stijgt.' Met die productlijn is het voor Berckmans allemaal begonnen. In 1996 zette de professor aan de KU Leuven het departement M3-Biores op, dat het gedrag van watervlooien, varkens, koeien en kippen onderzocht.

Op basis van camerabeelden en geluidsopnames dokterde Berckmans' team algoritmes uit die angst, agressie en ziekte in real time meten bij varkens en legbatterijkippen. Die bevindingen worden wereldwijd gebruikt voor het ontwerp van stallen en voor wat Precision Livestock Farming wordt genoemd. Door de wandelpas van melkkoeien te analyseren kunnen in een vroeg stadium problemen aan de poten worden gedetecteerd.

De wiskundige modellen voor de dieren waren de basis voor de oprichting van BioRICS in 2006. Sindsdien verbrandde Berckmans zowat 5 miljoen euro, geld van zijn aandeelhouders en klanten zoals AC Milan. Waarom klopte hij niet eerder aan bij grote externe investeerders? CEO Wilmots: 'Daniel is een wetenschapper en heeft niet de gewoonte durfkapitaal aan te trekken. Het wordt mijn hoofdopdracht de komende maanden kapitaal aan te trekken.'