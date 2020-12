Leuvense Datacamp haalt in opspraak geraakte CEO terug

Het Leuvense dataleerplatform Datacamp stelt Jonathan Cornelissen opnieuw aan als CEO. Hij deed een stap opzij na ongevraagd fysiek contact met een medewerker.

Wissel aan de top bij het Belgische dataleerplatform Datacamp, dat lessen aanbiedt voor mensen die zich willen specialiseren in dataprogrammeertalen zoals R en Python. Stichter Jonathan Cornelissen neemt de fakkel als CEO weer over van medestichter Martijn Theuwissen. Die gaat als di­rec­teur be­drijfs­voe­ring (COO) focussen op de groeiende poot, die zich richt op bedrijven in plaats van individuele leerlingen.

De switch is opmerkelijk. Cornelissen deed in april 2019 een stap opzij, in de nasleep van een schandaal rond ongevraagd fysiek contact. In oktober 2017 danste hij ongepast met de werknemer op een uitje van het bedrijf. Het bedrijf ondernam enkele stappen tegen Cornelissen, die zich excuseerde. Het incident raakte eerst niet publiek bekend. Na protest van instructoren, die de datalessen aanleveren, bracht Datacamp het in 2019 naar buiten. Theuwissen nam toen over als CEO.