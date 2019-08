Leuvense autonome boot kapseist

De Leuvense boot Mahi One, die zelfstandig de Atlantische oceaan moest oversteken, is gekapseisd.

Vier Leuvense ingenieurs lieten de boot vrijdag te water in het Franse Les Sables d'Ollone voor een tocht van 7.000 kilometer naar het eiland Guadeloupe. Op maandag kwam de Mahi One in zwaar weer terecht, omdat er een zware storm huishield in de Golf van Biskaje. De boot overleefde de de eerste 24 uur van de storm, ondanks verschillende keren gekapseisd te zijn, maar dinsdagochtend bleek dat hij zijn tocht niet langer kon voortzetten.