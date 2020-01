Leuvense medische datastart-up viseert VS met nieuw kapitaal

Lynxcare, opgericht in 2015, ontwikkelde een softwareplatform om de datastromen in ziekenhuizen beter te beheren.

De Leuvense start-up Lynxcare haalt voor de tweede keer in twee jaar geld op. Het bedrijf helpt ziekenhuizen om data-stromen beter te beheren.

In april vorig jaar haalde de Leuvense start-up Lynxcare 1,75 miljoen euro op bij de biotechtopper Annie Vereecken. Zij raakte bekend met participaties in biotechbedrijven zoals Ugentec, Argenx, Biocartis en MyCartis. Er kwam toen ook een tweede bekende naam uit het veld aan boord, maar die werd niet bekendgemaakt.

Lynxcare herhaalt die oefening nog geen jaar later, met een kapitaalverhoging van 1,8 miljoen euro. De financierders zijn het HERAN-fonds van Vereecken en het Duitse durfkapitaalfonds Btov Partners, dat zich vooral specialiseert in de digitalisering van de industrie. De kapitaalrondes volgen snel op elkaar, maar er was al eerder contact met het Duitse fonds en het aanbod viel niet te weigeren, stelt CEO Georges de Feu.

Databeheer

Lynxcare, opgericht in 2015, ontwikkelde een softwareplatform om de datastromen in ziekenhuizen beter te beheren. Gegevens van la-boverslagen, consultaties en facturen zijn vaak verspreid over meerdere databases en opgeslagen in uiteenlopende bestandsformaten. De start-up hoopt die ‘silo’s’ te doorbreken om de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Lynxcare, opgericht in 2015, ontwikkelde een softwareplatform om de datastromen in ziekenhuizen beter te beheren.

De werkwijze valt te vergelijken met een laptop waarop zowel Word-documenten als Excel-tabellen en pdf-documenten staan. Het is geen evidentie daar alle data uit te halen en aan elkaar te koppelen. Dat geldt ook voor de ziekenhuizen. De Lynxcare-software moet hun systemen met elkaar rijmen.

Verkoop

Met het opgehaalde kapitaal zet Lynxcare vooral in op de uitbreiding van de verkoopsteams. ‘Het platform is operationeel, nu is het zaak de markt op te trekken’, zegt De Feu. Het bedrijf ondersteunt 20 ziekenhuizen, in onder meer België, Oostenrijk en de VS.