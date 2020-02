Leuvense radiopil zendt uw spijsvertering live uit

Het Leuvense onderzoeksinstituut Imec heeft een prototype ontwikkeld van een piepklein, inslikbaar radiozendertje. Het kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de 'elektronische pil' van de toekomst.

Imec stelde de kleine zender vorige week voor op de gespecialiseerde conferentie ISSCC 2020. Het instituut, dat onderzoek doet naar elektronica en sensoren op zeer kleine schaal, heeft het over een belangrijke doorbraak om te komen tot inslikbare sensoren om gezondheidsdata in ons lichaam te verzamelen.

Schermvullende weergave De 'radiopil' van Imec.

'De radio en de bijbehorende antenne nemen traditioneel een belangrijk deel van de beschikbare ruimte in in zo’n elektronische pil', zegt Imec-ingenieur Tom Torfs. ‘Zeker als je kleinere pillen wil maken die comfortabeler zijn om in te slikken dan de huidige camerapillen, die maar liefst 11 millimeter dik zijn.’ Het Imec-prototype is 1,5 centimeter lang, maar slechts 3,5 millimeter dik.

Een zender kan kleiner worden gemaakt door met een hogere frequentie te werken, maar radiogolven in die hogere frequenties raken moeilijker door lichaamsweefsel. Imec slaagde er toch in kleine afmetingen te verzoenen met lagere frequenties. ‘Dat laat toe kleinere pillen te maken of meer functionaliteiten, zoals extra sensoren of energie, toe te voegen aan de pil’, zegt Torfs. Ook aan die andere bouwblokken van de ‘e-pil’ is Imec volop aan het werken.

Stoelgang

Een inslikbare pil biedt veel voordelen tegenover klassieke diagnosemethodes. 'Een scan geeft geen beeld van de veelheid aan biochemische parameters die allemaal een rol spelen in het spijsverteringsstelsel, zoals producten die vrijkomen bij de vertering van vezels. De analyse van de stoelgang geeft dan weer alleen een beeld van wat gebeurt in het uiteinde van de dikke darm.’

Ook methoden waarbij een katheder wordt ingebracht (gastroscopie en colonoscopie) bereiken niet het volledige spijsverteringsstelsel, en zijn ook onaangenaam voor de patiënt. Een extra voordeel van slimme pillen is dat ze een continue meeting kunnen uitvoeren, terwijl andere methodes slechts een momentopname opleveren.

'Slim' toilet

In principe kan een slimme pil ook werken zonder radiozender, op voorwaarde dat de patiënt die pil uit zijn stoelgang recupereert. Maar erg aangenaam is dat niet, en de praktijk leert dat veel pillen per ongeluk doorgespoeld worden, zegt Torfs. ‘Bovendien kan het soms tot meer dan een week duren voor de pil tevoorschijn komt.’

Een mogelijk alternatief voor de radiopil zou wel een ‘slim toilet’ kunnen zijn dat de pil automatisch recupereert.