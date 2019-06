'Libra sterkt de geloofwaardigheid van cryptomunten'

Facebook's libra is van groot belang voor de geloofwaardigheid van cryptomunten. Dat stelt Lorenz Bogaert, die furore maakte met sociaal medium Netlog en nu een crypto-app ontwikkelt.

‘We blijven Facebook tegenkomen.’ De Gentse ondernemer Lorenz Bogaert ziet zich voor de zoveelste keer in zijn professioneel leven geconfronteerd met de techmoloch. Bogaert lag aan de basis van Netlog, een sociaal medium met op de piek tientallen miljoenen gebruikers dat ten onder ging door de concurrentie van Facebook. Later zette dat bedrijf datingsite Twoo op, een functie die Facebook sinds kort ook aanbiedt.

Bogaert en zijn zakenpartner Toon Coppens werken nu aan Delta, een app waarmee maandelijks 350.000 gebruikers een oog houden op hun participaties in cryptomunten. ‘Het is meer een overzicht dan een echte portemonnee’, stelt Coppens. In die zin is Facebook, dat samen met libra ook een portemonnee voor WhatsApp- en Messenger-gebruikers lanceert, geen echte concurrent.

Liberalisering

Het is zelfs een welkome partner. De komst van Facebook's libra zal cryptomunten een stevige duw in de juiste richting geven, meent Bogaert. ‘Het is goed voor de geloofwaardigheid van cryptomunten als een van de grootste technologiebedrijven zijn schouders onder zo’n munt zet. Dit is niet zomaar een experiment, het is Facebook menens. Hun whitepaper (de blauwdruk voor de munt, red.) bevat alle goede elementen van een cryptomunt, zoals een zekere stabiliteit.’

Je kan dit vergelijken met het openstellen van het mobiele besturingssysteem Android door Google in 2008 Lorenz Bogaert ex-Netlog, nu Delta

Met libra mikt Facebook op een liberalisering van de betaalwereld, is Bogaert van mening. ‘Ze ontwikkelden libra voor de grote populatie die nog geen bankrekening heeft. Wij hebben kredietkaarten, en kunnen daar bijvoorbeeld een PayPal-account voor transacties naar het buitenland aan koppelen. Maar voor iemand uit Afrika of Azië is dat geen evidentie.’ Transacties naar het buitenland zijn daardoor nu nog moeilijk en heel duur.

Android

Facebook heeft met de lancering van libra het gebruiksgemak van de grote massa in het achterhoofd, gaat Bogaert verder. ‘Je kan dit vergelijken met het openstellen van het mobiele besturingssysteem Android door Google in 2008. Facebook heeft nagedacht: hoe kunnen we het leven van onze gebruikers verbeteren? De grote massa gaat nu betalingen over de grenzen kunnen doen of zaken gaan doen. Dit is goed voor de toekomst van de wereldeconomie.’

De lancering van libra komt er na een moeilijke periode voor cryptomunten. Bitcoin, de meest prominente cryptomunt, piekte in december 2017 naar de grens van 20.000 dollar, maar zakte in 2018 compleet in. Nu tikt hij de grens van 9.000 dollar aan. ‘We hebben met Delta de cryptowinter doorstaan. Het is te hopen dat de lancering van libra de cryptolente in het vooruitzicht stelt.’