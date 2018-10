Limburgse tv-softwarebouwer sluit deal in Caraïben

De Hasseltse kmo Zappware, die de software bouwt voor tv-platformen via kabel en online, sloot een contract met Amplia Communications.

Die Caraïbische telecomgroep gaat zijn tv-platform in Trinidad & Tobago hertekenen, op basis van de technologie uit Limburg.

Zappware ontstond in 2001, als uitloper van de Nederlandse technologiereus Philips. Het bedrijf tekende in 2005 bijvoorbeeld voor het ontwerp van het eerste digitale tv-platform van Telenet, dat toen zelf ook al voorop liep in de technologie.