Londens techfonds stopt 2 miljoen in Brussels ehealth-platform

De Londense durfkapitalist LocalGlobe investeert 2 miljoen euro in de Brusselse start-up Awell Health, die een softwareplatform verkoopt om de zorg te verbeteren.

De gezondheidszorg zit grotendeels vast in een oude manier van werken, met op papier gebaseerde processen, zegt medeoprichter en CEO Thomas Vande Casteele in een persbericht. Nieuwe inzichten in de zorg sijpelen veel te traag door naar artsen en verplegers op de werkvloer. ‘Uit één studie blijkt zelfs dat het gemiddeld 17 jaar duurt voordat wetenschappelijke kennis over de beste zorg wordt toegepast in de klinische praktijk.’

De twee jaar oude start-up wil dat proces versnellen met een softwareplatform dat het hele zorgtraject van een bepaalde aandoening digitaal in kaart brengt en up-to-date houdt. De oplossing wordt al gebruikt door onder meer het AZ Monica in Deurne en het Jessa-ziekenhuis in Hasselt.

Volgens Awell Health heeft de coronacrisis de ‘kenniskloof’ in ziekenhuizen nog verergerd. De crisis toont aan dat nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over het behandelen van patiënten met het virus, sneller geactualiseerd en gedeeld moeten worden, klinkt het.

Geldschieter LocalGlobe is een ‘early stage’ investeerder die al enkele successen achter zijn naam heeft. Het was aandeelhouder van bekende socialemedia-startups als bit.ly, Tweetdeck en Slideshare, het sociaal reisplatform Dopplr (verkocht aan Nokia), het intussen beursgenoteerde vastgoedplatform Zoopla en het aan Amazon verkochte videostreamingplatform LoveFilm.