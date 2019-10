Luikse laserbouwer versnelt met 16 miljoen euro

Het Luikse Lasea, dat lasers maakt om microscopische oppervlaktebehandelingen uit te voeren, krijgt 16 miljoen euro nieuwe middelen om zijn groei te versnellen.

Lasea is een weinig bekende parel uit de Waalse techscene. Het werd in 1999 opgericht door Axel Kupisiewicz, een fysicus-ingenieur van de Universiteit van Luik. Het bedrijf ontwikkelt laserapparatuur die met zeer korte pulsen de oppervlakte van materialen kan bewerken op microscopische schaal (tot 0,2 nanometer, 250 keer minder dan de diameter van een haar).

De lasers worden gebruikt om markeringen aan te brengen voor het traceren van producten, om platics aan elkaar te lassen en voor diverse oppervlaktebehandelingen van materialen.

De voorbije jaren is het bedrijf sterk aan het groeien, met een verzevenvoudiging van personeel en omzet sinds 2012. Lasea claimt het Europese marktleiderschap in zijn niche en is zich aan het uitbreiden in de VS en Japan.

De bestaande aandeelhouders - Epimède, SRIW, Noshaq en enkele particulieren – stoppen nog eens 6,1 miljoen euro kapitaal in het bedrijf. Lasea heeft daarnaast zicht op bijna 10 miljoen euro aan Europese en Waalse steun. Met het geld wil Lasea zijn positie consolideren in de sectoren waarin het actief is (farma, luxegoederen, medische toestellen) en nieuwe sectoren zoals elektronica verkennen.